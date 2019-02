LECCE – La polemica sui passi carrai entra prepotentemente nella campagna elettorale. Carlo Salvemini ribadisce la sua posizione, dopo che, ieri, Gaetano Messuti ha annunciato di voler incontrare, insieme al coordinatore provinciale di Forza Italia e al “gruppo dei consiglieri comunali al completo”, il commissario prefettizio Ennio Mario Sodano. Oggetto dell’incontro la tassa per i passi carrai, per la quale Messuti intende invitare il commissario al ritiro “in autotutela” degli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Lecce nei primi giorni di gennaio, relativi al recupero delle annualità non riscosse. L’annuncio dell’iniziativa è stato accompagnato dall’accusa di “amnesia amministrativa” nei confronti dell’ex sindaco Salvemini, colpevole secondo Messuti di non aver ricordato “l’esistenza di una delibera di consiglio comunale n 221 del 27.11.2010 che deliberava ‘di abolire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per i passi carrai a partire dall’anno 2001’”.

A Messuti replica oggi Salvemini, candidato sindaco della coalizione progressista, civica e moderata:

“Intervenendo sulla vicenda della tassa sui passi carrai, Gaetano Messuti mi accusa di ‘amnesia amministrativa’ per non essermi ricordato dell’esistenza di una deliberazione di consiglio comunale n. 221 del 27.11.2010 dalla quale scaturirebbe l’esenzione dalla tassa. lo informo anzitutto che la delibera in questione da lui richiamata risale all’anno 2000 e non al 2010. Inoltre, se avesse approfondito l’argomento – prima di accusarmi di aver reintrodotto la tassazione sui passi carrabili – si sarebbe senza dubbio accorto che successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10/11 maggio 2004 – con la quale venne disposta l’esenzione solo per detta annualità – tutti i successivi regolamenti comunali approvati dalle maggioranze di centro destra non hanno mai esonerato i passi carrabili dal pagamento; senza eccezioni per l’ultima modificazione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 112 del 22 dicembre 2015, proprio in presenza dell’allora assessore Gaetano Messuti.

Ciò significa che dal 2005 al 2017 il Comune – disattendendo l’applicazione di norme deliberate dal Consiglio Comunale – ha esteso l’esenzione prevista per i soli portatori di handicap a tutti i titolari di passi carrabili, procurando un danno contabile al quale abbiamo posto rimedio per le sole annualità non prescritte (quelle che partono dal 2013) con emissione di avvisi di accertamento e senza applicazione alcuna di sanzioni e interessi per i destinatari. La mia amministrazione non ha quindi introdotto alcuna nuova tassazione, poiché di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, ma s’è solo limitata ad approvare le tariffe previste dalla legge.

Invito Messuti – conclude Salvemini – a spiegare le ragioni politiche che per oltre 14 anni hanno indotto gli amministratori in carica a disattendere norme di regolamenti dagli stessi volute e approvate. Incontrando il Commissario – al quale intende rivolgere l’invito a ritirare in autotutela gli avvisi di accertamento – gli suggerisco di approfondire meglio l’argomento e chiedere semmai se vi sono i presupposto per una segnalazione alla corte dei conti per danno erariale procurato al Comune”.