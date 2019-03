di Julia Pastore

TUGLIE (LECCE) – “Accendiamo il dialogo, spegniamo il bullismo”: questo l’accorato appello sviluppatosi giovedì 7 marzo, presso l’atrio municipale di Tuglie, nell’ambito dell’evento organizzato e moderato dalla vicesindaca del paese, l’avvocata Silvia Romano, con delega alla famiglia, alla cultura e alle pari opportunità.

Si è trattato di un incontro interattivo, che ha visto anche la partecipazione dei ragazzi del movimento scolastico antibullismo “MaBasta”.

Il sindaco Massimo Stamerra, parlando da primo cittadino, ma soprattutto da genitore, ha posto l’accento proprio sul ruolo genitoriale e sulle responsabilità che ogni famiglia dovrebbe avere nell’arginare questo fenomeno che spesse volte, invece, si incancrenisce irrimediabilmente.

Fondamentale la “lectio” fornita dalla psicologa dell’emergenza Sara Nocera che, con la premura e il tatto che la caratterizzano, è riuscita a non annoiare i bambini (principali destinatari dell’evento), partendo da un esperimento: la dottoressa ha avviato la riproduzione di un minuto del film horror “It”, per mettere in relazione il pagliaccio, protagonista del film (il quale si nutre delle paure dei bambini indifesi) con la figura del bullo. Secondo la dottoressa Nocera, alla base del bullismo vi è una profonda disregolazione emotiva. Il bullo infatti non riesce a riconoscere le paure della vittima, o meglio le percepisce e se ne alimenta, esattamente come fa It. Il bullo ha una assoluta mancanza di empatia, che è l’ingresso verso la psicopatia: un bambino bullo tendenzialmente in età adulta diverrà psicopatico: è importante spegnere i focolai del bullismo poiché esso è l’anticamera di qualcosa di molto complesso. Inoltre la dottoressa si è soffermata sul ruolo dei cosiddetti “fiancheggiatori” o “attendenti”: banalmente, sono quelli che guardano, cioè coloro che, verificatasi un’emergenza di fronte ad una realtà pubblica estesa, non intervengono chiamando il 118, i vigili del fuoco o le forze dell’ordine, perché ritengono che già qualcuno prima di loro abbia provveduto a ciò. In realtà nel bullismo il ruolo degli spettatori è fondamentale, sebbene sovente sottovalutato: in effetti il bullo è narcisista, ha bisogno di essere guardato per innalzarsi e continuare nelle sue azioni di sopraffazione nei confronti del gracile bambino vittima ed ecco perché il bullismo si verifica soprattutto a scuola, dove il numero di spettatori è maggiore. Dunque occorre partire proprio dal contesto, cioè ascoltando tutti coloro che sono testimoni di atti di bullismo sui propri compagni di scuola.

Si è poi analizzato il profilo legale del fenomeno, col Capitano Comandante dei Carabinieri di Gallipoli, Francesco Battaglia, il quale ha posto l’attenzione su quanto sia importante educare i ragazzi alla cultura della legalità: <<Spesso non ci rendiamo conto della connessione che c’è tra un’azione e una conseguenza: tendiamo a giustificare tutto, semplicemente dicendo che era uno scherzo, ma in realtà a volte le conseguenze sono gravissime. Purtroppo, quando intervengono le forze dell’ordine o i magistrati, in realtà il danno è stato già fatto: noi ci occupiamo di reati, quindi attenzioniamo la realtà più patologica del della società e più interveniamo, più il bullo escogita sistemi per sfuggire alle indagini. Ecco perché l’azione deve necessariamente essere preventiva: la famiglia, la scuola sono chiamati a trasmettere dei valori che tendano alla cultura della legalità, alla cultura del bello, come l’amicizia, lo sport, il rispetto per se stessi, per i genitori e per i professori, il diritto allo studio. Un ragazzo acculturato è un ragazzo etico, pertanto consapevole ed impermeabile al giudizio altrui, ha delle proprie idee e non ha paura di esprimerle. E, per dirla con Martin Luter King, “ciò che spaventa di più non sono tanto le azioni dei malvagi quanto il silenzio dei buoni”>>.

A concentrarsi su un volto maggiormente più insidioso del bullismo (il cyber-bullismo), l’ingegnere Marco Leo, ricercatore presso il Consiglio Nazionale della Ricerca: se gli spettatori alimentano il bullo, nel virtuale ciò si espande notevolmente, giacchè la diffusione in rete è un fenomeno tecnicamente incontrollabile. L’ingegnere ha sottolineato che sono “cyber-bulli” anche coloro che semplicemente condividono sui propri profili il post pubblicato dall’autore di partenza, contribuendo così a divulgarne i contenuti. Inoltre non tutto é “cyber”, dato che gli effetti sono purtroppo reali: mal di stomaco, mal di testa, problemi di apprendimento, scarsa autostima, sino ad arrivare all’esito estremo del suicidio. Dunque tutto ciò che è virtuale può avere sempre delle ripercussioni nel reale. A tal proposito, il ricercatore Leo ha consigliato ai genitori presenti in pubblico di posizionare il pc di casa in una zona di passaggio, per scongiurare il pericolo che un bambino o ragazzino possa trovarsi da solo e inerme di fronte a inaspettati soprusi e ha anche indicato alcuni sistemi di “parental control”, come il “walled garden” (lett. significa “giardino recintato”).

Alcuni ragazzi di “MaBasta” in divisa (una felpa rossa col loro logo stampato) hanno preso la parola sul palco, per raccontare che nel 2016 hanno fondato questo movimento per mettere un argine concreto al bullismo. Da allora i ragazzi del movimento si sono interfacciati con illustri personalità (il Papa, il Pesidente della Repubblica e, nel 2017, Carlo Conti e Maria De Filippi, che li hanno invitati a Sanremo, per portare a tutta Italia la loro testimonianza). Il modello “MaBasta” è assolutamente gratuito e consta di una serie di iniziative che ogni classe italiana può liberamente mutuare per contrastare dal basso (quindi sono proprio i ragazzi ad agire in prima persona e non gli adulti) ogni azione di bullismo. Due i principi che permeano il sistema: 1. “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”; 2. “fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te”. Esiste un “MabaTest”, cioè un vero e proprio questionario anonimo, volto a sondare la situazione esistente in classe ed esiste un “MabaProf”, il Docente referente per il bullismo; esistono poi la “bulliziotta” e il “bulliziotto” di classe: rispettati da tutti ma mai temuti (altrimenti si sfocerebbe nel bullismo), hanno occhi e orecchie ben aperti, per “debullizzare” ogni situazione, “ab origine”; ed esiste un centro di ascolto digitale, che raccoglie ogni segnalazione degna di nota.

Infine, Luca Lomartire, maestro di una particolare arte marziale, il “Qi Gong”, ha parlato della sua organizzazione no profit e della sua scuola di difesa personale, “H-demia Sint-Etika”: <<Ho scoperto che ancora oggi molte persone associano alle arti marziali la violenza, ma al contrario le arti marziali puntano alla non violenza, alla difesa. Io creo come dei soldati che si sappiano difendere di fronte ad un’azione fisica non voluta, ad uno schiaffo, a una spinta o a un pugno. La mia associazione è a disposizione per collaborare sul campo, per abbattere il bullismo, poiché serve anche una figura che possa insegnare a reagire partendo da quei particolari esercizi di respirazione che sono collegati a dei movimenti di attività fisica e ad un costante lavoro di raziocinio e di autocontrollo, in grado di consentire ad esempio di poter scappare da una situazione di pericolo senza (come si fa in queste occasioni, errando) irrigidire i muscoli, che quindi non saranno mai elastici per poter fuggire velocemente>>.