LECCE – Continuano senza sosta i controlli della polizia in città. Anche in occasione della festa della donna, infatti, il Questore della Provincia di Lecce Leopoldo Laricchia ha disposto controlli in città, per scongiurare la commissione di reati contro la persona, contro il patrimonio e per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo straordinario del territorio – effettuato attraverso l’impiego di Volanti, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, investigatori della Squadra Mobile e poliziotti della Divisione Immigrazione e della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale – ha consentito di garantire una serata di festa senza disordini per l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione anche dell’affluenza nel centro cittadino di giovani per via delle numerose manifestazioni collegate alla ricorrenza.

Nello specifico, gli agenti hanno controllato un pubblico esercizio, di Via Candido, ed identificato e controllato gli avventori di ulteriori due pubblici esercizi, uno di Viale Oronzo Quarta e uno di Viale Università, senza riscontrare alcuna anomalia.

Nella tarda serata, invece, un giovane leccese 22enne è stato sorpreso dai poliziotti con addosso circa un grammo di marijuana e pertanto è stato segnalato in Prefettura per detenzione, a scopo non terapeutico, di sostanza stupefacente, successivamente sequestrata.