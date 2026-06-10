A Gallipoli, Valeria Coi presenta “Avevo un elefante nella stanza”: un viaggio tra verità interiori e rinascita emotiva

GALLIPOLI (Lecce) – Nuovo appuntamento con la letteratura e la psicologia nel cuore del Salento. Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 19:00, lo spazio culturale “La Casa degli Artisti” di Gallipoli, fondato e diretto da Giorgio De Cesario e Maria Cristina Maritati, ospiterà la giornalista e scrittrice salentina Valeria Coi per la presentazione del suo terzo romanzo, dal titolo “Avevo un elefante nella stanza”.

L’evento, che si svolgerà in una cornice d’eccezione tra le opere d’arte del maestro De Cesario, è organizzato dall’Associazione Culturale e Teatrale “La Barcaccia” di Gallipoli in stretta collaborazione con la struttura ospitante. L’incontro sarà impreziosito dal dialogo tra l’autrice e il giornalista Francesco Schiavano, che guiderà il pubblico alla scoperta delle tematiche centrali dell’opera.

Al centro della narrazione c’è Marta, una donna contemporanea, madre e lavoratrice, descritta come forte ma profondamente provata da un passato segnato da relazioni complesse e affetti intermittenti. La svolta nella sua vita coincide con la decisione di varcare la soglia dello studio del dottor Bernardi, uno psicoterapeuta che la guiderà in un percorso analitico costellato di interrogativi scomodi e verità dolorose.

Attraverso le sedute, il romanzo affronta con lucidità temi universali della condizione umana: la paura dell’abbandono, il peso del senso di colpa, la fragilità dei legami affettivi e la conquista fondamentale del diritto di dire no. Pagina dopo pagina, il lettore assiste alla progressiva ricomposizione dell’identità della protagonista.

Il titolo stesso dell’opera richiama la nota metafora sociologica e psicologica dell’“elefante nella stanza”: la presenza di una verità macroscopica e ingombrante che tutti notano ma che nessuno ha il coraggio di verbalizzare. Nel contesto familiare, lavorativo o sociale, quel “non detto” diventa spesso un elemento condizionante che, come suggerisce l’autrice, richiede di essere affrontato per poter essere superato.

Il volume si muove costantemente sul confine tra la narrazione letteraria e la riflessione psicologica. Si tratta di un testo che si rivolge in modo particolare a chiunque sia alla ricerca di autenticità e di percorsi di trasformazione interiore.

L’incontro culturale si colloca in un momento particolarmente significativo per “La Casa degli Artisti”. L’evento letterario, programmato proprio alle porte della stagione estiva in riva allo Jonio, farà infatti da ideale preludio alle celebrazioni per il ventennale della struttura. Dal prossimo 27 giugno e fino a dicembre, lo spazio gallipolino ospiterà una grande mostra celebrativa per sancire due decenni di attività al servizio dell’arte e della promozione del territorio.

L’ingresso alla serata di venerdì 19 giugno è libero.