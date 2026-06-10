Lancia mobili dalla finestra, poi affronta le forze dell’ordine con un coltello: bloccato

MELISSANO – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, il personale della Polizia Locale di Melissano è intervenuto d’urgenza nel centro abitato a seguito di una grave segnalazione riguardante un uomo che, in evidente stato di agitazione, stava lanciando mobili e oggetti vari dalla finestra della propria abitazione sulla pubblica via.

Gli agenti della Polizia Locale, giunti per primi sul luogo dell’evento, hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e intercettato il soggetto – un uomo, 57 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – il quale brandiva un’arma bianca. Nonostante la situazione di potenziale pericolo, gli operatori sono riusciti a contenere il soggetto e a procedere al sequestro del coltello.

In supporto alle operazioni sono confluite sul posto anche le pattuglie della locale Stazione Carabinieri di Melissano e della Compagnia Carabinieri di Casarano, oltre al personale sanitario del 118, preventivamente allertato per le valutazioni del caso.

La sinergia tra le varie forze di polizia intervenute ha permesso di gestire l’evento in piena sicurezza, evitando conseguenze peggiori per l’incolumità pubblica e per lo stesso soggetto.

Sulla vicenda e sulle precise responsabilità penali dell’uomo sono tuttora in corso approfonditi accertamenti e indagini, coordinati d’intesa con la competente Autorità Giudiziaria.