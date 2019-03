NARDO’ (Lecce) – Un incubo per i bambini in una scuola elementare di Nardò: spintoni e ciocche di capelli strappate da una maestra di sostegno ora sospesa per un anno dall’attività con l’accusa di maltrattamenti a danno di minori e persone affidate per l’istruzione e lesioni personali. Si tratta di B.L, di 50 anni.

La docente, nel pomeriggio di ieri, è stata raggiunta dalla misura così come disposto dal gip Simona Panzera sulla scorta delle indagini coordinate dal pubblico ministero Maria Rosaria Micucci e condotte dai carabinieri della locale stazione.

Ad avviare gli accertamenti sono state le denunce delle mamme di tre piccoli scolari, che hanno raccolto le confidenze dei propri figli. Gli episodi contestati si sono verificati nel corso del gennaio scorso. La maestra avrebbe usato nei loro confronti violenze sia fisiche che verbali: offese, tirate per i capelli; un ragazzino sarebbe stato persino colpito al costato. Tanto che per la paura i giovani allievi arrivavano a scuola facendosi la pipì addosso. Gli studenti e gli insegnanti di ruolo della classe non sono stati mai sentiti.

Da quel che emerso è capitato qualche volta che la maestra abbia rimpiazzato i colleghi di ruolo, ma bisognerà accertare se i giorni di insegnamento coincidano con quelli in cui si sarebbero consumate le violenze. La notizia della sospensione dall’attività della maestra ha colto di sorpresa l’intero corpo docente e gli amici e i conoscenti della maestra.