Scuola, fornitura gratuita dei libri di testo

NARDO‘ (Lecce) – Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è possibile richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didattici delle scuole secondarie di I e II grado. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione “Libri di testo a.s. 2026/2027”. Il beneficio è riservato agli studenti che frequentano le classi delle scuole secondarie di I e II grado, residenti nei comuni pugliesi e con un Isee non superiore a 13 mila euro (il limite dell’Isee è elevato a 15 mila 748, 78 euro nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli).

I termini per la presentazione delle domande sono ripartiti in due finestre temporali: la prima si è aperta nei giorni scorsi e resterà aperta sino alle ore 15 del 15 luglio; la seconda parte alle ore 12 dell’8 settembre e si chiude alle ore 12 del 22 settembre.

Il contributo sarà erogato tramite rimborso diretto. Pertanto, in fase di compilazione dell’istanza, il genitore richiedente dovrà indicare il proprio codice IBAN personale, pena l’esclusione dal riparto. Inoltre, entro il 13 novembre dovranno essere consegnati presso l’ufficio Istruzione (chiostro dei Carmelitani) i documenti che attestano l’acquisto dei libri di testo (es. scontrini, fatture, rendiconti a firma del cartolibraio, ecc.).

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero di telefono 080 8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 18), scrivendo all’indirizzo di posta elettronica assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

Ogni altro dettaglio e il testo integrale dell’avviso sono disponibili sul sito web del Comune al link https://shorturl.at/CRDVr.