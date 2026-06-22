Vannacci può dividere il centrodestra neretino? A Nardò scoppia il caso Furgiuele e si apre la lunga corsa verso le Politiche

Non è più soltanto una corrente interna alla destra italiana. Il fenomeno politico che ruota attorno a Roberto Vannacci continua a produrre effetti sui territori, ridefinendo equilibri, provocando tensioni e aprendo fratture che potrebbero diventare decisive con l’avvicinarsi delle elezioni politiche del 2027. In Salento il primo segnale concreto arriva da Nardò, dove il caso esploso attorno alla manifestazione “La Neretina” mette in evidenza un conflitto sempre più evidente tra il mondo leghista tradizionale e l’area riconducibile a Futuro Nazionale, il movimento politico che ha raccolto alcuni degli uomini vicini alla Lega e, di recente, anche forzisti. Sullo sfondo resta la figura del sindaco Pippi Mellone, osservatore attento delle trasformazioni in atto e protagonista di una strategia politica che guarda già oltre i confini amministrativi della città.

La vicenda nasce dalla locandina dell’evento, nella quale comparivano, accanto a Mellone e al senatore Roberto Marti, anche l’onorevole Domenico Furgiuele e Pierpaolo Giuri. Una presenza che però si è rivelata soltanto annunciata. Furgiuele non si è presentato e, secondo quanto filtra dagli ambienti di Futuro Nazionale, la scelta sarebbe stata tutt’altro che casuale. L’iniziativa non sarebbe stata condivisa con il partito e la mancata partecipazione è stata interpretata come una presa di distanza dall’iniziativa leghista.

Dietro il caso locale si intravede una partita molto più ampia. Un segnale che vuole rimarcare la presenza dei vannacciani in città. Da mesi il movimento che fa riferimento a Vannacci continua a sottrarre militanti agli altri partiti del centrodestra, creando inevitabili attriti soprattutto con la Lega. Le tensioni non riguardano soltanto le appartenenze ma anche la costruzione delle future candidature e degli assetti territoriali. Ogni palco, ogni iniziativa pubblica e ogni alleanza locale vengono ormai letti alla luce di un possibile riposizionamento in vista delle prossime scadenze elettorali.

A Nardò il tema assume una rilevanza particolare. Mellone continua a lavorare per una sua successione indolore al Comune e contemporaneamente prepara il suo sbarco in Parlamento con la Lega. Il sindaco sa che la partita decisiva sarà quella delle politiche e che il risultato ottenuto sul territorio alle regionali potrebbe rappresentare il lasciapassare per il salto verso Roma. La vicenda di “La Neretina” assume quindi il valore di un campanello d’allarme. Non si tratta soltanto dell’assenza di un deputato da una manifestazione cittadina, ma della dimostrazione che le diverse anime del centrodestra stanno iniziando a delimitare i rispettivi spazi.



In città il passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale di Giordano Conte, marito di Paola Mita, con ruolo di coordinamento, fa scattare l’allarme: i “vannacciani” vogliono “sconfinare” nel “feudo melloniano”. Un fenomeno destinato ad accentuarsi nei prossimi mesi, mentre il peso politico di Vannacci continua a crescere e a generare nuove adesioni ma anche inevitabili resistenze. Del resto le polemiche che negli ultimi mesi hanno accompagnato alcune iniziative vicine al generale, comprese quelle finite al centro del dibattito nazionale per la presenza di esponenti dell’estrema destra, hanno contribuito ad alimentare tensioni e distinguo all’interno dello stesso schieramento.

Se oggi il caso riguarda una locandina e una sedia rimasta vuota, domani potrebbe riguardare candidature, collegi e leadership territoriali. E in un centrodestra sempre più attraversato da competizioni interne, il Salento rischia di diventare uno dei laboratori politici più interessanti da osservare sulla strada che conduce alle Politiche del 2027.