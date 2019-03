Il pesante doppio ko rimediato nelle ultime due uscite (Ischia in trasferta e Massa in casa) non è certamente passato indenne in casa Leo Shoes Casarano dove ancora ci si lecca le ferite per i punti persi per strada che hanno costretto i rosso-azzurri ad allontanarsi da quel secondo posto utile per la qualificazione ai play-off.

Sebbene nel clan rosso-azzurro nessuno sia partito ad inizio stagione con velleità d’alta classifica, come si suol dire l’appetito vien mangiando e Laterza e compagni, anziché tenersi stretto il posto alla tavola reale, hanno interrotto bruscamente, sul più bello, il gradevole “pranzo” che tutti stavano deliziando fino a poche settimane fa.

Dopo essere stati risvegliati dal sogno, ora è arrivato il momento di riprendere la marcia e di tornare a vincere e fare punti: il diktat dovrà essere rispettato già dalla prossima trasferta quando la Leo Shoes Casarano scenderà in campo, sabato pomeriggio, a Giugliano (Na) per affrontare l’Aversa Normanna.

L’avversario di turno dei rosso-azzurri è pienamente invischiato nella zona rossa, stazionando al terz’ultimo posto con soli nove punti conquistati in diciotto giornate. I ragazzi di Mister Monaco dovranno affrontare questa sfida memori di quanto accaduto in quel di Ischia, per evitare di incappare in distrazioni che potrebbero rivelarsi fatali: sbagliare è umano, perseverare è diabolico!

L’appuntamento è per Sabato 09 Marzo alle ore 18.30 presso il Palazzetto dello sport di Giugliano (Na).