GALLIPOLI – Se non ce l’avete fatta a iscrivervi ai corsi per Operatore Socio Sanitario gratuiti (perché finanziati dalla Regione Puglia), che si stanno svolgendo anche alla Bioes di Tricase, c’è una seconda possibilità (anche se con un minimo di investimento economico). Sono aperte le iscrizioni per O.S.S. ai sensi della legge 845 /78. La figura dell’Operatore Socio Sanitario, istituita dalla Conferenza Stato Regioni con l’accordo del 22 febbraio 2001, è abilitata svolgere attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Si tratta di un’opportunità di lavoro certa, negli ospedali o in migliaia di strutture private disseminate sul territorio italiano, che richiedono sempre nuovo personale. Si può diventare dipendente di centri di accoglienza, cliniche, ospedali, case di riposo e comunità di recupero, case famiglia, strutture scolastiche e tanto altro. Si può partecipare a concorsi pubblici e privati inerenti posizioni in strutture di assistenza sanitari e si può lavorare in proprio, fornendo un servizio di assistenza alle famiglie di tipo domiciliare (anziani, disabili, bambini, etc.).

Il corso si svolgerà in collaborazione con l’ente accreditato dalla Regione Molise Asec. La durata del corso è di 1000 ore di cui 200 ore in FAD (Formazione a distanza); 350 ore in aula da svolgersi presso Campobasso con alloggio in residence di nostra disponibilità; 450 ore di tirocinio presso strutture pubbliche o private nella propria Regione di residenza(Lecce). Come la maggior parte dei lavori, è necessaria la licenza media, la maggiore età e l’idoneità fisica al lavoro. Per chi fosse rimasto fuori dai corsi gratuiti finanziati dalla Regione, perché non disoccupato, oppure per chi non fosse riuscito a superare i test di preselezione dei corsi finanziati, c’è la possibilità di riscattarsi e di conseguire un attestato utilissimo nel mondo del lavoro. Con pochi soldi si ottengono dispense e docenti preparatissimi, che potranno trasferire i saperi del mestiere di una professione richiestissima sul mercato. Naturalmente, bisogna affidarsi a centri di formazione seri e conosciuti, come la Bioes: per chi si volesse iscrivere a Gallipoli, gli uffici si trovano in Corso Italia, 120; a Tricase sono in Via dei Pellai 48.