Le previsioni meteo di domani 22 maggio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura in transito.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulle regioni ioniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria con locali acquazzoni associati, specie sui rilievi della Calabria, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

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