LECCE – “Non avevamo dubbi che il collega consigliere Erio Congedo fosse il miglior candidato sindaco per Lecce. Lo abbiamo convintamente sostenuto alle Primarie, come Direzione Italia, non solo in virtù di un patto federativo siglato fra Raffaele Fitto e Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, ma perché lo conosciamo bene. Nei banchi dell’opposizione sediamo insieme, con la stessa lealtà e coerenza, sempre dalla stessa parte: quella del centrodestra. Abbiamo fatto molta strada insieme con Erio, non solo in questa legislatura, e quindi conosciamo le sue competenze, ma soprattutto il suo amore spropositato per la sua Lecce, che sfocia anche in una fede calcistica esagerata!

Ora archiviate le Primarie toccherà alle sue grandi capacità di mediazione ricucire tutto il centrodestra leccese perché bisogna riconsegnare ai leccesi una città governata da persone che hanno solo un interesse: quello dei cittadini”. Lo comunicano in una nota congiunta i consiglieri del Gruppo regionale di Direzione Italia (Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini).

Lollobrigida: complimenti a Congedo candidato sindaco cdx, Fdi continua a crescere

“Complimenti al nostro Saverio Congedo che ha vinto le primarie di coalizione a Lecce e sarà il candidato sindaco del centrodestra. Fratelli d’Italia continua a crescere e si conferma forza trainante grazie a persone e idee di valore. Avanti così fino alla vittoria”. Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Comunali, Meloni: grazie ai leccesi che hanno creduto in Fdi e scelto congedo alle primarie

“Grazie ai leccesi che hanno creduto in Fratelli d’Italia e che alle primarie del centrodestra hanno scelto Saverio Congedo come candidato sindaco. Ora dritti fino alla vittoria per restituire a Lecce un’amministrazione capace, libera e onesta”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Primarie, Gabellone: Bellissima vittoria di Congedo, ora subito al lavoro per allargare coalizione

“Bellissima vittoria di Erio Congedo che ha vinto le Primarie di Lecce in un contesto di straordinaria partecipazione e con il contributo determinante di Direzione Italia. Ora a lui il compito di allargare la coalizione a tutti coloro che si riconoscono nei valori e principi del centrodestra per ritornare alla guida della città”. Lo dichiara il presidente provinciale di Direzione Italia, Antonio Gabellone.