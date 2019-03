LECCE – Scatta la rissa per futili motivi ed in quattro, tra cui anche due minori, finiscono nei guai.

È accaduto nel pomeriggio nei pressi di Porta San Biagio, nel pieno centro cittadino, dove una Volante della polizia è intervenuta su segnalazione di alcuni cittadini, per sedare una violenta scazzottata tra quattro giovani, due dei quali – come detto – minorenni, scaturita per futili motivi.

Accorsi sul posto, i poliziotti hanno trovato un capannello di gente che cercava di separare i rissanti. Ricostruiti i fatti grazie all’ascolto dei testimoni, gli agenti hanno quindi denunciato i quattro partecipanti con l’accusa di rissa.

Ad avere la peggio tra i protagonisti è stato uno dei due maggiorenni, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, a causa di una ferita lacero contusa, giudicata guaribile in pochi giorni.