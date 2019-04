PARABITA (Lecce) – La vicenda amministrativa del Comune di Parabita è in continua evoluzione. Nel mentre si attende la imminente pubblicazione della sentenza del TAR Lazio che deve decidere sulla legittimità della proroga della gestione commissariale scaduta circa 6 mesi orsono, vi è stata una iniziativa dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di incandidabilità promosso nei confronti dell’ex Sindaco Alfredo Cacciapaglia e dell’Assessore Biagio Coi.

Il Tribunale di Lecce aveva rigettato tale richiesta e la discussione del reclamo era stata fissata per il prossimo mese di giugno. Improvvisamente l’Avvocatura ha chiesto ed ottenuto un’anticipazione dell’udienza al 24 aprile, cioè immediatamente a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle liste nelle elezioni amministrative del Comune.

Immediata l’opposizione dell’avvocato Pietro Quinto, difensore del Cacciapaglia e dell’avvocato Luciano Ancora per l’Assessore Biagio Coi.

In particolare con una corposa memoria di 60 pagine l’Avv. Quinto ha stigmatizzato l’irritualità di tale anticipazione ed ha comunque contestato nel merito ed analiticamente tutti i motivi del reclamo proposto dall’Avvocatura, rilevando come la sentenza del Tribunale, di rigetto della richiesta di incandidabilità, risalente a dicembre scorso, avesse dato conto della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per ritenere incandidabile l’ex Sindaco Cacciapaglia al quale non poteva essere mosso alcun specifico addebito per la complessiva vicenda che aveva dato luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Parabita.

D’altro canto – ha eccepito l’avvocato Quinto – nell’imminenza della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la decisione del reclamo non poteva comunque spiegare alcun effetto giuridico. Ciò perché una statuizione di incandidabilità che incide su un diritto costituzionalmente protetto presuppone una decisione definitiva con l’esperimento di tutti i gradi del giudizio.

Dopo ampia discussione che ha registrato anche l’intervento del Procuratore Generale, Dottor D’Amato, il Collegio, presieduto dal Dottor Mele, ha riservato ogni decisione ha trattenuto la causa per la decisione. E’ presumibile che, in considerazione della complessità della questione la sentenza della Corte non potrà intervenire in tempi brevi.