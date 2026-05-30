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“EcceScienze 2026”: il Liceo “Pietro Colonna” di Galatina premiato dalla Provincia di Lecce per due riconoscimenti nazionali

Settimo posto alle Olimpiadi della Cultura e del Talento, quarto alle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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