“EcceScienze 2026”: il Liceo “Pietro Colonna” di Galatina premiato dalla Provincia di Lecce per due riconoscimenti nazionali

GALATINA (Lecce) – Ancora riconoscimenti per il Liceo “Pietro Colonna” di Galatina. L’Istituto diretto dalla professoressa Maria Rita Meleleo è stato premiato nel corso della cerimonia di “EcceScienze 2026”, la manifestazione promossa dalla Provincia di Lecce per celebrare le eccellenze scolastiche del territorio salentino che si sono distinte nelle competizioni nazionali durante l’anno scolastico in corso.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 27 maggio, nel Centro Congressi Ecotekne di Lecce.

Due i riconoscimenti ritirati nel corso dell’evento, entrambi frutto di un percorso durato mesi che ha coinvolto studenti, famiglie e docenti in un lavoro di squadra intenso e appassionato.

Il primo risultato riguarda il settimo posto nazionale alle Olimpiadi della Cultura e del Talento, che si sono tenute tra Tolfa e Civitavecchia. La competizione, che ha visto confrontarsi istituti provenienti da ogni parte d’Italia, ha messo alla prova i partecipanti attraverso prove multidisciplinari, attività creative e sfide legate alle competenze culturali e comunicative.

Il secondo traguardo è il quarto posto nazionale alle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani in lingua inglese, una gara che ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire temi centrali per la formazione civica contemporanea: diritti umani, cittadinanza attiva, consapevolezza digitale e comunicazione in contesto internazionale.

Risultati che parlano da soli, ma che vanno oltre la classifica: testimoniano la qualità della proposta formativa del “Colonna” e la capacità dei suoi studenti di affrontare sfide complesse con rigore, creatività e spirito di gruppo.

«Questi riconoscimenti valgono molto più di una posizione in graduatoria – dichiara la dirigente scolastica del Liceo “Pietro Colonna”, Maria Rita Meleleo – Sono la prova concreta di ciò che i nostri ragazzi sanno fare quando credono in quello che fanno: mettersi in gioco, lavorare insieme, affrontare con entusiasmo e senso di responsabilità percorsi impegnativi e stimolanti. Un ringraziamento di cuore va a loro, alle famiglie che li hanno supportati in ogni fase del cammino e ai docenti che, con dedizione e passione, li hanno guidati fino al traguardo».