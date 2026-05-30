Figlio con deficit cognitivo umiliato: “Ti teniamo perché prendi la pensione”: indagati mamma e patrigno

SALENTO – Malmenato, minacciato e costretto, dopo ripetute vessazioni, ad abbandonare l’abitazione di famiglia per trovare riparo in casa di alcuni parenti. Per quattro anni, un ragazzo salentino ha vissuto nel terrore tra le pareti domestiche per colpa dei suoi stessi familiari: la madre e il nuovo compagno, ritenuti i suoi aguzzini, da investigatori e inquirenti. Ora sono entrambi indagati: lei, 40 anni; lui, di tre anni più grande. La pm della procura di Lecce, Roberta Di Filippo, ha chiuso il fascicolo a carico della coppia contestando l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla minore età della vittima e dall’uso di armi. Nel frattempo, si è anche attivata la procura dei minori che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale della madre.

La vicenda si consuma in un comune del circondario di Casarano. La vittima, oggi, ha 19 anni e il suo incubo è iniziato quando ne aveva 15. Seguito da una struttura educativa da tempo, l’adolescente, in occasione di ogni periodico rientro in casa, veniva maltrattato dalla madre e dal convivente. Spinte, schiaffi, minacce di morte, oggetti di vetro lanciati contro. E, persino, la mancata somministrazione dei farmaci della terapia che il ragazzo seguiva da tempo. C’è, poi, il capitolo delle umiliazioni. Alcune pesantissime: “Ti abbiamo tenuto qui solo per la pensione”. Ancora: “Devi morire, devi andartene”.

In più occasioni, quando veniva aggredito in casa, il ragazzo avrebbe chiesto aiuto alla sorella maggiore, sempre pronta a prendere le sue difese e vittima, a sua volta, di episodi di violenza.

L’ultimo gravissimo episodio risale all’8 febbraio scorso: quel giorno, il ragazzo non vuole andare al corso di nuoto in piscina. Un rifiuto, peraltro, dettato da un motivo ben preciso: in quei giorni indossa un catetere vescicale che gli avrebbe impedito di entrare in acqua. Il compagno della madre dapprima lo aggredisce, spingendolo contro il tavolo della cucina. Poi brandendo un coltello lo minaccia di morte. Infine gli strappa via il catetere fin quando il ragazzo non riesce a disarmarlo (frangente in cui la madre effettua una videoripresa con il telefonino per dimostrare – falsamente come ipotizzano gli inquirenti – la prova dell’aggressione del figlio all’uomo).

Ma dopo questo ennesimo episodio, il 19enne va via di casa trovando ospitalità da alcuni familiari. Denuncia madre e convivente assitito dagli avvocatio Elita D’Amilo e Luca Borrega, produce referti medici, allega le dichiarazioni di alcuni testimoni e le informative dei carabinieri intervenuti nel corso dei molteplici litigi in casa. E, di fatto, ora la donna e l’uomo, difesi dall’avvocato Alòberto Gatto, rischiano un processo.