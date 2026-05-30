Piste ciclabili, l’ultimo sprint passa da Belloluogo: a giugno partono i lavori per chiudere la rete

LECCE – Il traguardo è ormai a portata di mano e gli ultimi 2,5 chilometri della rete ciclabile cittadina prenderanno forma a partire dal mese di giugno con l’avvio degli interventi nel Parco di Belloluogo. È qui che si concentra una delle modifiche più significative apportate dall’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone a un progetto ereditato dalla precedente gestione: una scelta che, secondo Palazzo Carafa, ha consentito di completare l’infrastruttura senza sacrificare parcheggi, dehors e attività commerciali lungo uno dei principali assi urbani.

A fare il punto sullo stato dell’opera, finanziata con fondi del Pnrr e destinata a raggiungere complessivamente i 15 chilometri di estensione, è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla nel corso della commissione consiliare dedicata ai lavori pubblici giovedì scorso. Dei 15 chilometri previsti, ben 12,5 sono già stati realizzati e restano da completare alcuni tratti strategici, tra cui il collegamento sul ponte di Novoli, la connessione tra Foro Boario e via Vespasiano e, soprattutto, il percorso che attraverserà Belloluogo.

Proprio quest’ultimo rappresenta il simbolo della revisione effettuata dall’attuale amministrazione. Il progetto originario prevedeva infatti il passaggio lungo aree particolarmente sensibili dal punto di vista commerciale e della sosta, cioè quelle di via Taranto, con la conseguente eliminazione di numerosi posti auto e spazi destinati ai dehors. La soluzione individuata è stata quella di spostare il tracciato all’interno del grande polmone verde cittadino, ottenendo anche il via libera della Soprintendenza.

“Il progetto che abbiamo trovato avrebbe comportato la perdita di numerosi parcheggi e avrebbe creato problemi alle attività economiche della zona di via Taranto e dell’Obelisco – ha spiegato il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla – Con il percorso attraverso Belloluogo siamo riusciti a salvaguardare il commercio, mantenere la sosta e offrire allo stesso tempo un itinerario più piacevole e immerso nel verde”.

L’assessore ha rivendicato il lavoro di revisione svolto negli ultimi mesi, sottolineando come ogni modifica sia stata valutata con l’obiettivo di rendere le piste ciclabili meno invasive possibile. “Abbiamo cercato di correggere tutte le criticità compatibili con il progetto finanziato, salvando parcheggi, riducendo l’impatto sulla viabilità e trovando un equilibrio tra le esigenze dei ciclisti, dei residenti e delle attività economiche”, ha aggiunto.

Le varianti non hanno riguardato soltanto Belloluogo. In via Birago, ad esempio, sono stati ampliati i marciapiedi e realizzati attraversamenti rialzati per eliminare barriere architettoniche e migliorare la sicurezza dei pedoni. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’area della scuola Scarambone, dove una modifica progettuale ha consentito di aumentare gli spazi protetti per studenti e famiglie.

Parallelamente proseguono gli interventi di manutenzione stradale e di riqualificazione della segnaletica in diversi punti della città, da viale della Repubblica a viale Grassi, fino a via Medaglie d’Oro e alla rotatoria di via Taranto, dove si lavora anche per migliorare illuminazione e sicurezza.

Con l’apertura del cantiere di Belloluogo prevista per giugno, il conto alla rovescia può dirsi ufficialmente iniziato. Dopo anni di progettazione, polemiche e modifiche, Lecce si prepara a completare una delle opere più rilevanti sul fronte della mobilità sostenibile, puntando su una rete ciclabile che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà integrarsi con il tessuto urbano senza penalizzare residenti, attività commerciali e qualità degli spazi pubblici.