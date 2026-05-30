Violento schianto tra auto e Ducati all’ingresso del paese, in ospedale un motociclista 26enne

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ORTELLE (Lecce) – Violento schianto tra auto e moto ed un giovane motociclista finisce in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto sulla Sp 84, all’ingresso di Ortelle, poco prima di mezzogiorno. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto Ducati condotta da un 26enne di Vaste si è scontrata con una Toyota Aygo.

L’impatto è stato violento e ha distrutto completamente la due ruote. Il giovane, che viaggiava da solo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i carabinieri della Compagnia di Maglie per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato e rallentato lungo il tratto interessato.