PUGLIA – La Puglia è pronta ad accogliere il Campionato Regionale di Sup Racing e Paddleboard, alla sua seconda edizione. Su richiesta del Coni Comitato Olimpico Italiano e in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Tokyo, la disciplina del Surfing con tutte le sue specialità è stata inserita nella programmazione della FISW (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard).

Il Calendario delle gare Fisw Puglia 2019 prenderà il via a Polignano a Mare, il 5 maggio, con una tappa regionale di sup racing e paddleboard, dunque in una cornice turistica di rilevanza nazionale e internazionale, organizzata dall’asd Freeride. Proseguirà a Lido Gandoli, Taranto, il 19 maggio, con l’unica tappa nazionale e regionale di sup racing e paddleboard, organizzata dall’asd Kitesurf Taranto. Il 9 giugno sarà la volta di Bari, nella spiaggia di Torre Quetta, dove l’asd Big Eye organizzerà la terza tappa regionale di sup racing e paddleboard.

L’1 settembre sarà poi la volta di Lido York, a San Cataldo, altra marina leccese, dove l’asd Tre Oceani Paddle Surf Center organizzerà la quarta tappa regionale di sup racing. A conclusione del campionato regionale di sup racing, con la quinta ed ultima tappa, ci sarà l’asd Tana Onda che organizzerà per il secondo anno la finale a Bari il 22 settembre, presso la spiaggia del Lungomare Umberto Giordano. La Asd Tre Oceani Paddle Surf Center chiuderà invece il calendario 2019 con la prima competizione di surf da onda e sup wave nella storia del surf pugliese, presso il Lido Le Dune, in Area Marina Protetta di Porto Cesareo, in un periodo di attesa (waiting period) compreso tra novembre e dicembre.

Gli sport da tavola marini, e nello specifico il surf da onda e il sup (stand-up paddle), hanno avuto negli ultimi anni un incremento esponenziale, diventando sempre più un trend positivo per la promozione della Puglia, sia a livello locale, sia a livello internazionale, grazie all’arrivo di molti turisti attirati proprio da questi sport. Il Delegato Puglia Fisw Carlo Morelli, parla di questo campionato come “La conferma di un grande risultato raggiunto dal gruppo Puglia degli sport da tavola, risultato raggiunto grazie alle associazioni sportive dilettantistiche pugliesi Locals Crew, Big Eye, Kitesurf Taranto, Tre Oceani Paddle Surf Center, Tana Onda, Freeride, che sin dall’inizio hanno creduto nel valore aggiunto di far parte di una Federazione Coni così importante”. Al fianco della Federazione e delle Asd organizzatrici ci saranno sponsor del calibro di Sector, Freeride, Stamplast Spa e Cooburn che saranno presenti ad ogni tappa del campionato.