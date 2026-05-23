Lecce – Genoa: nelle nove partite in serie A sono solo due le vittorie dei giallorossi

Per la 38esima giornata (ultima del campionato) il Lecce, dopo quasi diciassette mesi, ritorna ad ospitare, in campionato, il Genoa e lo fa per la 20esima volta. Nelle precedenti 19 partite (9 in Serie A e 10 in B; 11 giocate nel secolo scorso) il bilancio dei giallorossi è di 11 vittorie (quattro 1-0, quattro 2-1, due 3-1 e un 3-2), 5 pareggi (tre 0-0 e due 2-2) e 3 sconfitte (uno 0-2, uno 0-3 e un 1-3). Il Lecce ha segnato, quindi, 26 reti e il Genoa 20.

Nelle 9 partite in Serie A il bilancio non è dei migliori: 2 vittorie (un 2-1 nel lontano 1990 e, dopo 33 anni, un 1-0 nel 2023), 4 pareggi (due 0-0 e due 2-2) e 3 sconfitte (uno 0-2, uno 0-3 e un 1-3) con 8 reti fatte e 13 subite.

L’allenatore giallorosso che ha affrontato più volte il Genoa al Via del Mare è stato mister Carlo Mazzone; tre partite con tre vittorie (due nel 1987 in Serie B e l’altra nel 1990 in A).

In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate al Via del Mare una sola volta. Accadde il 24 agosto 1996, nel 1° Turno Eliminatorio. Il Lecce di mister Gian Piero Angelo Ventura, davanti a 8.655 spettatori, s’impose per 3-0 (gol di Vincenzo Mazzeo, Francesco Palmieri e Cosimo Francioso). Il Genoa, però, presentò ricorso e il Giudice Sportivo inflisse lo 0-2 a tavolino perché il Lecce aveva mandato in campo, dal 71’, il giocatore Jonathan Bachini che era stato squalificato nella precedente stagione nella Coppa Italia di Serie C.

È la seconda volta che un Lecce – Genoa si gioca nel mese di maggio. L’unico precedente risale al 1987 (giorno 10 ) in Serie B quando i giallorossi di mister Carlo Mazzone (un mese prima aveva sostituito l’esonerato mister Pietro Santin) sconfissero i rossoblù di mister Attilio Perotti per 2-1 (reti: 74’ autorete di Panero per il Genoa e 77’ su rigore Pasculli e 85’ Panero per il Lecce).Tranne in aprile questa sfida si è giocata in tutti gli altri mesi della stagione calcistica.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato in casa nel giorno 24 maggio le seguenti dieci partite: una in Serie A (nel 2009 con la Fiorentina 1-1), quattro in B con tre vittorie e un pareggio, anche quattro in C con tre vittorie e un pareggio e un play-off finito in pareggio.

La prima sfida tra le due squadre nel Salento risale a oltre 47 anni fa. Si giocò il 7 gennaio 1979, alla 14esima giornata, in Serie B. Quel giorno il Lecce del presidente Francesco Iurlano e di mister Pietro Santin sconfisse il Genoa del mister uruguaiano Héctor (Ettore) Puricelli (ex giocatore del Bologna e del Milan negli anni Trenta e Quaranta) per 2-1. Vantaggio dei rossoblù al 5’ con Damiani, dopo quattro minuti, al 9’, arrivò il pareggio con il “rosso” Carlo Sartori e nel secondo tempo, al 64’, con Claudio Merlo giunse il gol-partita del definitivo 2-1. I giallorossi giocarono con questa formazione: Nardin; Lorusso, La Palma; Spada, Zagano, Miceli; Sartori, Gaiardi, Piras (63’ Loddi), Merlo, Magistrelli. I rossoblù, invece, si schierarono con: Girardi; Gorin, Ogliari; Odorizzi, Berni, Brilli; Sandreani (79’ Rizzo), Criscimanni, Luppi, Busatta, Damiani. La partita fu arbitrata dal signor Arnaldo Prati di Parma. La Gazzetta del Mezzogiorno così titolò il suo resoconto della partita: “Il Lecce recupera in quattro minuti lo svantaggio e poi smantella e travolge il forte Genoa”. Alla fine del campionato il Lecce si classificò al sesto posto con 43 punti e il Genoa fu dodicesimo con 35.

La prima partita in Serie A si giocò il 7 gennaio 1990 (a undici anni esatti dalla prima in assoluto, in Serie B), alla 12esima giornata. I giallorossi di mister Carlo Mazzone sconfissero i rossoblù di mister Franco Scoglio per 2-1. Il Lecce passò in vantaggio, al 9’, con Juan Alberto Barbas che su una punizione da oltre 25 metri scagliò un forte tiro che fini sulla parte alta della traversa, il pallone si alzò in verticale per molti metri e quando ricadde, quasi sulla linea di porta, a causa evidentemente dell’effetto avuto, finì in porta tra la sorpresa generale e soprattutto del portiere Gregori (a fine partita il portiere disse: mi devo fare benedire!), poi arrivò il raddoppio con Paolo Benedetti al 14’ e il Genoa segnò il suo gol all’86’ con Fontolan. Quell’incontro fu arbitrato dal signor Moreno Frigerio di Milano. Gli spettatori furono 15.107 dei quali 4.922 abbonati. Quella vittoria, come abbiamo già visto, fu la prima delle due in Serie A (nella prima e nella penultima partita).

La terzultima partita si giocò l’8 dicembre 2019, alla 15esima giornata, in Serie A. I giallorossi di mister Fabio Liverani e i rossoblù di mister Thiago Motta non riuscirono a superarsi e finì 2-2. Il Genoa si portò sul doppio vantaggio con Pandev al 32’ (tiro da oltre 40 metri con il portiere Gabriel che si era allontanato dalla porta) e con Criscito su calcio di rigore al 50’ p.t. (concesso per un fallo di Fabio Lucioni su Pandev). Il Lecce, nella ripresa, con due subentrati, prima accorciò le distanze, al 60’, con Filippo Falco e poi pareggiò, al 70’, con Andrea Tabanelli. I giallorossi giocarono con: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer (46’ Tabanelli), Tachtsidis, Petriccione; Shakhov (59’ Farias); La Mantia, Babacar (51’ Falco). In panchina ci fu Antonino Gallo (aveva 19 anni). I rossoblù scesero in campo con: Radu, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schöne (63’ Cassata), Pajač (92’ Ankersen); Pandev, Pinamonti (83’ Favilli), Agudelo. Arbitro: Gianluca Rocchi. Spettatori: 21.740. Furono espulsi due genoani, al 69’ Agudelo e al 77’ Pandev, entrambi per doppia ammonizione.

La penultima partita si giocò il 22 settembre 2023, alla quinta giornata, in Serie A (di venerdì). Il Lecce di mister Roberto D’Aversa sconfisse il Genoa di mister Alberto Gilardino per 1-0 grazie alla rete, all’83’, di Rémi Oudin. I giallorossi giocarono con: Falcone; Gendrey, Pongračić, Touba, Gallo (61’ Dorgu); Kaba (80’ Sansone), Ramadani, Rafia (60’ Oudin); Almqvist, Krstović (88’ Blin), Strefezza (80’ Piccoli). I rossoblù risposero con: Martinez J; De Winter (46’ Vásquez), Bani. Drãguşin, Aarón; Sabelli (90’ Malinovskyi), Badelj (77’ Hefti), Strootman, Frendrup; Retegui (76’ Ekuban), Guðmundsson (89’ Puscas). La partita fu arbitrata dal signor Antonio Rapuano di Rimini. Al 36’ fu espulso il genoano Aaron per doppia ammonizione. Gli spettatori furono 27.053 (21.249 gli abbonati); è record di presenze per un Lecce – Genoa, ma che oggi, data l’importanza della gara, sarà certamente migliorato. Quel giorno esordì Nicola Sansone (all’80’ sostituì Kaba).

L’ultima partita si è giocata il 5 gennaio 2025, alla 19esima giornata. Il Lecce di mister Marco Giampaolo (dopo la 12esima giornata aveva sostituito mister Luca Gotti) e il Genoa di mister Patrick Vieira (anche lui, dopo la 12esima giornata, aveva sostituito l’esonerato Alberto Gilardino) chiusero l’incontro sul pareggio per 0-0. I giallorossi giocarono con: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo (73’ Pierotti); Coulibaly, Pierret; Dorgu, Rafia (73’ Helgason), Morente (84’ Karlsson); Krstović (84’ Rebić). I rossoblù, invece, con: Leali; De Winter, Bani, Vásquez, Martin; Thorsby (88’Masini), Badelj (64’ Kassa); Frendrup; Vitinha (70’ Zanoli), Miretti (46’ Ekhator); Pinamonti. L’arbitro fu il signor Livio Marinelli di Tivoli (Roma). Spettatori 26.436 dei quali circa 700 genoani nel settore ospiti.