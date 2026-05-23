Aiac, per gli allenatori importante incontro formativo a Brindisi

Calcio, aggiornamento allenatori: lunedì a Brindisi lo stage con Salvatore Ciullo

Un appuntamento formativo di assoluto rilievo attende gli addetti ai lavori del territorio. Lunedì 25 maggio, con inizio alle ore 16:30, i riflettori si accenderanno nell’aula magna del Polo Universitario “V. Valerio” di Brindisi, in piazza Di Summa, per una riunione tecnica di alto profilo.

L’evento è organizzato da AIAC sez di Brindisi, guidata dal presidente Salvatore Pisciopiello, da sempre impegnata nella crescita e nell’aggiornamento della categoria sul territorio.

Relatore dell’incontro sarà mister Salvatore Ciullo, fresco vincitore del campionato di Eccellenza con il Brindisi FC. Il tecnico pugliese, affiancato dai componenti del suo staff, metterà la propria esperienza a disposizione dei colleghi presenti, approfondendo metodologie di lavoro, aspetti tattici e dinamiche di gestione del gruppo.

di Maria Taccogna