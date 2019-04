di Gaetano Gorgoni

LECCE – In mattinata abbiamo scritto che Elisa Rizzello e Mario Spagnolo restano al comando delle segreterie leghiste, per poco, ma presto saranno commissariati anche loro: è inevitabile, una volta che arriva un commissario regionale si cambia tutto. “In attesa di un reset necessario e opportuno verificheremo la situazione città per città. Si riparte da zero in tutta la regione Puglia” – spiega Giovanni Riviello. Il deputato abruzzese che sta arrivando farà fare un passo indietro a tutti. Il risultato sarà gli uomini di Caroppo perderanno il comando. Le versioni sono due: c’è chi parla di un normale commissariamento fisiologico per passare al nuovo partito (Lega Puglia, ogni regione avrà il suo nome inciso nel brand) e chi pensa che sia una resa dei conti per gli scarsi risultati in Puglia ottenuti dal segretario (che, fra l’altro, alle provinciali leccesi non ha piazzato un suo uomo, ma ha visto piazzarne due dell’area del senatore leghista, Roberto Marti). Si sa che il partito leghista leccese ha due anime confliggenti.

Ma ora Andrea Caroppo è in un cul de sac anche con le europee, dove avrebbe voluto la strada spianata: senza le segreterie in mano (perché a breve sarà commissariato insieme ai suoi), con Buccoliero e Casanova (amico stretto del leader maximo) in campo, e Salvini da votare obbligatoriamente come capolista, il segretario regionale della Lega rischia la débâcle. Ecco perché Caroppo potrebbe decidere di non scendere in campo. Si dice che Salvini stia limando le candidature: spuntano tanti personaggi della società civile e alcuni amministratori. In Puglia, secondo le indiscrezioni che circolano, sarebbe saltato il nome di Andrea Caroppo, già segretario regionale della Lega-Salvini Premier, quasi certo che correrà invece Massimo Casanova, titolare del Papeete beach di Milano Marittima e amico di Salvini.

Matteo Salvini, capolista per le europee in tutte le circoscrizioni, sta studiando e valutando tutti i nomi, che saranno resi noti solo lunedì, a ridosso della scadenza dei termini per la presentazione. “In lista si dovrebbe trovare il ‘talebano’ Vincenzo Sofo, ideologo sovranista e fidanzato di Marion Le Pen, nipote di Marine. Certi Marco Zanni, uomo macchina a Bruxelles, attuale responsabile esteri e proveniente dai Cinque Stelle, Alessandro Panza, capo dell’organizzazione di via Bellerio e Paolo Borchia, coordinatore federale di ‘Lega nel Mondo’. Tutti e tre vicinissimi a Salvini” – scrive l’Adnkronos.