L’almanacco di oggi 21 maggio

Il Santo del giorno: San Torquato. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: A ddunca rrivi, minti u zzippu. Significato: Dove arrivi, piantaci un fuscello. Ovvero, quando non si può portare a termine un lavoro metti un segno lì dove sei arrivato. Il resto lo farai dopo.
– Sono nati in questo giorno
1916 Harold Robbins
1921 Andrei Sakharov
1952 Mr. T
– Proverbio
Il mattino è la madre dei mestieri, la notte dei pensieri
– Accadde oggi
1840 la Nuova Zelanda viene dichiarata colonia britannica
1966 Muhammad Ali vince il titolo dei pesi massimi di boxe contro Henry Cooper, in 6 round
1977 i separatisti baschi dell’ETA rapiscono l’industriale franchista Javier de Ybarra, ex sindaco di Bilbao
– Scoperte
1877 Asaph Hall scopre Deimos, il primo satellite di Marte