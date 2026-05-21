La ricetta del giorno: La rosata di mandorle

Ingredienti

300 g di mandorle

6 uova

180 g di zucchero

70 g di farina

sale q.b

olio di semi q.b

liquore Strega q.b.

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Montate i soli tuorli e lo zucchero con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso. Mettete in una terrina gli albumi (aggiungete un pizzico di sale) e con la frusta montateli a neve. In una ciotola unite alle mandorle precedentemente tritate finemente, due cucchiai di liquore, mezzo bicchiere di olio di semi, il composto dei tuorli e amalgamate il tutto con gli albumi montati a neve, mescolando dal basso verso l’alto. Versate l’impasto ottenuto in una tortiera unta e infarinata. Cuocete in forno statico preriscaldato a 160 gradi per circa 45 minuti. Decorate infine con lo zucchero a velo.