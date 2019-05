di Gaetano Gorgoni

L’intero centrodestra si è sdraiato sul lettino dello psicanalista a raccontare dubbi, frustrazioni, pensieri, paure e litigi. C’è una forte crisi d’identità: è naturale quando l’elettore, che ti aveva innalzato a padrone assoluto della scena, ti trasforma in un ectoplasma. Tutte le analisi fatte fino ad ora non sembrano dare un quadro chiaro di quello che è accaduto. È come nelle patologie multifattoriali, se dovessimo utilizzare un linguaggio sanitario. Visto il coma profondo della coalizione che annoverava tra i leader Fitto, Perrone e Marti è necessario attenersi a un linguaggio medico – farmaceutico. Oggi, però, non c’è ancora unanimità né sulla diagnosi né sulla cura per questo tonfo decretato dai cittadini. Nel pomeriggio ha provato Gaetano Messuti a fare una riflessione obiettiva davanti alla stampa, cercando di non lanciare accuse, ma offrendo spunti di riflessione nel suo comitato: il dito è puntato sul “traino barese”, individuando in quelle “energie politiche” il valore aggiunto di Salvemini (il pensiero in linea con Congedo).

«Emiliano ha fatto una sua lista con il suo capo di gabinetto che è stata determinante per la vittoria: è chiaro che il consenso si espande partendo dalla Regione Puglia – spiega Gaetano Messuti – Questo centrodestra non ha un leader e da quando ha perso la Regione si è incamminato verso un declino lento e inesorabile”. Ma per il leader di Sentire Civico le cause sono molteplici: la stanchezza della gente verso una classe dirigente ormai indigesta ha contato molto. Del resto, tra inchieste giudiziarie, gaffe in campagna elettorale (per il programma copiato), litigi, ritardi e disimpegni l’immagine della coalizione è stata devastata. Messuti prova a risalire alle colpe delle primarie, quando Marti avrebbe “girato” i suoi voti su Congedo determinando la vittoria del cognato di Perrone (anche se non nomina il senatore, ma parla della Lega), l’ex sindaco finito nel giro di qualche anno ad essere dal sindaco più amato d’Italia al più odiato dai leccesi.

Ma la verità è che ne escono tutti con le ossa rotte: anche il senatore leghista non riesce a far entrare in Consiglio i suoi fedelissimi (Guerrieri e Finamore), perché i nuovi consiglieri espressi da Lega e Prima Lecce, Martini e Greco, non pendono certo dalle sue labbra. Non si pente il leader di Sentire Civico del cosiddetto “patto notarile”: «È una questione di trasparenza parlare chiaro prima, fare i patti alla luce del sole». Poi, l’elogio del suo movimento: «Sentire Civico è una novità. Una lista in cui tutti si sono impegnati. 4,7%, a poche centinaia di voti dai partiti strutturati, è una grande soddisfazione per il nostro movimento, che porta in Consiglio Oronzino Tramacere, l’unico con una esperienza politica precedente. Erano tutte facce nuove, nessun uscente. C’è l’impegno giovanile, professionale e tanto altro: sono tutti neofiti della politica. Nella catastrofe quello di Sentire Civico è un risultato straordinario. Qualcuno mi dà tra i ‘trombati’, ma io non mi sono candidato. Bisogna superare i personalismi per risollevare il centrodestra. Ringraziamo i 17mila cittadini che ci hanno scelti. I nostri 32 candidati sono stati straordinari, dal primo all’ultimo».

Il centrodestra dovrebbe essere rifondato dai volti nuovi, ma se resta senza una leadership riconosciuta scatterà il “libera tutti” alle regionali. Sono giorni concitati. È finita una campagna elettorale, ma cova sotto una nuova corsa, quella per le regionali in cui tutta quella classe dirigente travolta dallo tsunami vuole riposizionarsi. Gaetano Messuti lo dice chiaramente: «Se il centrodestra non si rimetterà in piedi, lasciando spazio alle novità e con una nuova leadership, andremo dove riterremo più opportuno alle regionali». Le squadre si mischieranno nuovamente. Infondo, “ma cos’è la destra, cos’è la sinistra?”, si chiedeva Gaber già qualche anno fa.