LECCE – Quella delle europee è stata una campagna elettorale silenziosa: nel senso che si è parlato poco dei temi europei e molto di governo interno. Il tema del sovranismo ha sovrastato le cronache (soprattutto in tema di migrazioni), ma sono emerse due diverse tipologie di sovranismo: quello estremo leghista è quello di Giorgia Meloni. Fitto svela il piano: “Andiamo in Europa per cambiare le cose, siamo stati all’opposizione della commissione Juncker e puntiamo a rompere l’asse popolari – socialisti e a cambiare l’agenda politica in Europa con Fratelli d’Italia dentro il gruppo dei Conservatori”. È tra i sovranisti Raffaele Fitto, ma non tra quelli estremisti del governo, che secondo lui sta trascinando l’Italia in recessione. In Europa Fitto resta col gruppo dei Conservatori. Nell’intervista di oggi il candidato alle europee di Fratelli d’Italia spiega che queste elezioni servono a dare un segnale forte contro il governo Emiliano, “che su 7 miliardi di risorse europee che sono state assegnate alla Puglia è riuscito a utilizzarne solo il 19%”. Una grande sfida per l’ex ministro, che si gioca il rilancio del suo “esercito”.

I forzisti, invece, restano con i Popolari, convinti di poter cambiare l’Europa da lì. Giorgio Mulè, giornalista di lungo corso e parlamentare di Forza Italia, che oggi si è ritrovato con dirigenti e candidati firzisti a Lecce, tesse le lodi di Silvio Berlusconi e dà per spacciato il governo leghista (cliccate sull’immagine per vedere l’intervista ndr). “La Regione ha la responsabilità di 22 milioni di ulivi morti”- secondo Mulè. I forzisti si sentono alternativi ai sovranisti, inclusi i Fratelli d’Italia. “La parola sovranismo evoca l’egoismo: chi appoggia questa ideologia rifiuta che una struttura sovranazionale possa governare le politiche degli Stati. Il sovranismo è il rifiuto della solidarietà” – attacca Mulè.