Blitz all’alba tra Lecce e il nord Salento: decine di arresti, smantellata organizzazione dedita allo spaccio

LECCE – Blitz all’alba una vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nel Nord Salento. Il blitz ha interessato, in particolare, i comuni di Squinzano, Surbo e alcuni centri limitrofi del brindisino. Una trentina i soggetti arrestati (tra carcere e domiciliari) coì come disposto dal gip Francesco Valente.

I militari dell’Arma stanno eseguendo provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, violenza privata e incendio, reati aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione antimafia coinvolge più di 200 militari del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto di unità specializzate dell’Aliquote di primo intervento (API) di Brindisi, delle Squadre Operative di Supporto (SOS) dell’11° Reggimento “Puglia”, del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del 6° Nucleo Elicotteri di Bari-Palese. I dettagli dell’operazione saranno divulgati in mattinata.