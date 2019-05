di Julia Pastore

NAPOLI – Giorgia Meloni si confronta a distanza con Matteo Salvini: sovranisti contro sovranisti per la prova muscolare delle europee. A Napoli Piazza Matteotti, in mattinata, era piena di militanti di Fratelli d’Italia: gli organizzatori parlano di circa 30 mila persone. Ma si sa che in questi casi ognuno dà i suoi numeri: di certo c’è che erano in tanti e la manifestazione è riuscita. Il pullman per il corteo partenopeo è partito anche da Lecce: una quarantina di salentini militanti di Gioventù nazionale e di Fratelli d’Italia sono accorsi alla chiamata della loro ‘leader’, candidata alle europee del prossimo 26 maggio. Dietro le quinte anche Raffale Fitto: il leader di Direzione Italia si gioca l’intera carriera politica dopo la scottatura delle parlamentari, ma con questa nuova alleanza potrebbe anche riavviare un nuovo ciclo politico.

‘Noi siamo quelli che amano l’Italia e che faranno di tutto per difenderla, costi quel che costi – spiega la leader di FdI – Siamo stanchi di vedere un’Italia depressa, in perenne crisi, un’Italia ultima per crescita e che sembra quasi incapace di reagire. Non ne possiamo più del lavoro che non c’è, delle famiglie che diventano sempre più povere, dei giovani che scappano, degli anziani che devono rovistare nelle spazzature. Noi non ci rassegniamo: vogliamo che l’Italia reagisca e che si torni a parlare di ‘miracolo italiano’, perché, come diceva Giorgio Almirante, noi italiani siamo caduti e ci siamo rialzati mille volte.

Noi abbiamo uno straordinario primato: fin qui i nostri sindaci sono sempre stati riconfermati al secondo mandato. E questo significa che sono capaci di governare.

Vogliamo cambiare tutto in Europa, a partire da questi burocrati somari in giacca e cravatta, che ci hanno impoveriti con le loro menzogne, a favore della Germania. E non ne possiamo più di farci dire come fare il formaggio o la pizza da gente che normalmente mangia la pasta col ketchup.

Noi vogliamo un sistema serio che ci dica che cosa stiamo mangiando.

Noi difenderemo Dio, la nostra patria, la famiglia, difenderemo ciò che ci rende unici, che ci rende persone, che è il nostro portato di identità e di radici. Ricordatevi chi siete quando andate a votare: noi non siamo dei numeri!

Il voto del 26 maggio è importante non solo per l’Europa ma anche per l’Italia, perché ci offre la possibilità di disegnare un’altra maggioranza possibile, che veda al governo FdI e la Lega e che ci liberi dai 5 stelle al governo della nazione. Andremo in Europa a difendere le case degli italiani.

Noi non ne possiamo più di vedere l’Italia ultima in tutte le classifiche, nonostante l’eroismo dei suoi imprenditori, nonostante il genio e la creatività dei quali gli italiani sono capaci.

Sono molte le battaglie che FdI affronta per la difesa del marchio italiano e contro la concorrenza sleale.

Caro Di Maio, l’unico modo per sconfiggere la povertà è creare lavoro, abbassare le tasse, creare sviluppo e infrastrutture. Nessuno ve lo dice, ma sul documento di Economia e Finanza del governo c’è scritto che dal 1^Gennaio 2020 l’IVA aumenterà di 3 punti su tutto: sulle medicine, sugli omogeneizzati, sui treni per i pendolari. Entro il 26 maggio dobbiamo disinnescare questo meccanismo. Dove li trovate i soldi? Gli dobbiamo dire questo”.

Poi, l’ennesima stoccata contro le politiche del governo gialloverde: “Basta con questo reddito di cittadinanza: crea solo dipendenza dalla politica. Noi non vogliamo la paghetta di Di Maio ma chiediamo la dignità di un lavoro. Questo è ciò che fa uno Stato che vuole creare sviluppo. Finora ne hanno beneficiato soprattutto gli immigrati, i rom, i condannati con sentenza passata in giudicato, i finti nullatenenti come il padre di Di Maio: non è giusto che questa gente venga mantenuta sulle spalle di chi lavora per 700€ al mese. Qui servono le infrastrutture di cittadinanza.

Il sud non chiede la paghetta. Il sud chiede sviluppo. Noi vogliamo la tav dalle Alpi al ponte sullo stretto di Messina. Sembra fantascienza, ma quand’è che abbiamo rinunciato a pensare in grande? I Romani costruivano ponti quando il resto del mondo viveva nelle capanne in mezzo al fango e oggi ci vergogniamo di costruire un ponte di 3 km e mezzo?

Siamo a Napoli: non posso non pensare alla piccola Noemi. La camorra fa schifo. Qui non basta la polizia: qui serve l’esercito. Dobbiamo presidiare ogni piazza. Ed è desolante la retorica antimilitarista del premier Conte, che rinuncia all’acquisto di cinque fucili, per finanziare una borsa di studio sulla pace: non sei John Lennon, Giuseppe Conte! Sei il Presidente del Consiglio italiano e noi pretendiamo rispetto per le forze armate, per coloro che rischiano la vita ogni giorno, come ci hanno insegnato il generale Dalla Chiesa, Borsellino, Falcone, per costruire quella pace di cui ti riempi la bocca.

Non saranno le forze di governo a staccare la spina: saranno gli italiani a staccare la spina, a dire basta a questa esperienza fallimentare.

Io spero che il messaggio sia: Matteo salviamo l’Italia dai 5 stelle, prima che sia troppo tardi”.