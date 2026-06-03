“Le nuove ‘scorciatoie’ della responsabilità civile”: domani presso la Corte d’Appello

Si terrà domani, 4 giugno, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Lecce, il convegno “Le nuove ‘scorciatoie’ della responsabilità civile”, organizzato nell’ambito delle attività del Master executive di II livello in “Banking, Financial and Insurance Law” e dell’Unità di Ricerca in “Business Law and Economics” (coordinatore Prof. Fernando Greco) presso l’Università del Salento.

L’evento, che vede ispirarsi il titolo alle scorciatoie di Umberto Saba, vuole essere un’importante occasione per approfondire i nuovi “percorsi” della responsabilità civile, nel rapporto tra discipline settoriali, tra meccanismi di tutela e, non da ultimo, tra ordinamenti. Nel panel di autorevoli relatori, moderati dal Dott. Antonio Francesco Esposito (Presidente Sezione della Corte d’Appello di Lecce), ci saranno la Dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio (Giudice della Corte Costituzionale), la Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri (Ordinaria di Diritto Privato presso l’Università di Catania), il Prof. Claudio Scognamiglio (Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Roma-Tor Vergata), la Cons. Prof.ssa Marilena Gorgoni (Consigliera Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione), il Prof. Fernando Greco (Ordinario di Diritto Privato presso l’Università del Salento) e il Prof. Tommaso Vito Russo (Ordinario di Diritto Privato presso l’Università del Salento).

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, per n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria, ed è inserito nelle attività della Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. Nella segreteria organizzativa, l’Avv. Antonio Zurlo e l’Avv. Marco Chironi.