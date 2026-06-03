Dopo vent’anni un giallorosso in azzurro

LECCE – L’Italia di Baldini decide di puntare sui giovani e il promettente attaccante Francesco Camarda, in prestito al Lecce dal Milan, debutta in maglia azzurra in una partita amichevole, a Lussemburgo. Partita finita 1 – 0 per gli azzurri, grazie al gol al 4′ della ripresa di Pio Esposito
Un traguardo eccezionale per il giovane talento, che riporta un giocatore giallorosso nel giro della Nazionale a due decenni di distanza dalle ultime apparizioni di Marco Cassetti, il primo giallorosso a vestire la maglia della Nazionale. L’esterno difensivo, infatti, arrivò a vestire la maglia dell’Italia proprio negli anni in cui militava nel Lecce, esordio il 30 marzo del 2005.
Negli anni scorsi anche altri calciatori, come Baschirotto e Falcone, erano stati convocati in Nazionale, senza però scendere in campo.