ORTELLE (Lecce) – Affrontati da un richiedente asilo mentre tentano una rapina all’interno dell’ufficio postale di Ortelle in via Vittorio Veneto uno dei due rimedia un cazzotto. È accaduto questa mattina poco dopo le 12. I banditi sono stati raggiunti da un cittadino nigeriano che ha ingaggiato una colluttazione assestando un pugno in pieno volto al malvivente.

E i banditi sono stati costretti a fuggire rapidamente con un bottino di appena 200 euro. Secondo una prima ricostruzione, i banditi, uno armato di coltello, l’altro di una pistola, hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale ma non avevano fatti i conti di imbattersi in un cittadino straniero pronto a tutto pur di fermarli. Ingaggiata una colluttazione sono poi fuggiti.

Sulle loro tracce si sono posti gli agenti del Commissariato di Otranto che hanno avviato le ricerche per risalire ai responsabili. Un caso simile si era verificato a metà aprile nel supermercato Sisa di Gallipoli. In quella circostanza un giovane nigeriano bloccò un rapinatore che aveva appena messo a segno una rapina armato e travisato.