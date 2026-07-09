Elezioni provinciali del 27 luglio: Grande Lecce compatta al fianco di Claudio Dell’Anna

LECCE – L’intergruppo Grande Lecce annuncia il proprio convinto sostegno alla candidatura del consigliere comunale di Lecce Claudio Dell’Anna alle elezioni provinciali del prossimo 27 luglio.

Gli otto consiglieri comunali che compongono Grande Lecce esprimeranno, in maniera unitaria e convinta, il proprio voto a favore di Claudio Dell’Anna, “confermando una scelta condivisa che valorizza il percorso amministrativo e politico di un consigliere che ha sempre dimostrato competenza, disponibilità e forte attenzione alle esigenze del territorio”.

“La Provincia ha bisogno di rappresentanti autorevoli, capaci di fare squadra con i sindaci e gli amministratori locali, dando voce alle istanze delle comunità e affrontando con pragmatismo le sfide che attendono il Salento – scrive il responsabile Giorgio Pala – In Claudio Dell’Anna riconosciamo queste qualità e la capacità di svolgere un ruolo di raccordo tra i territori e le istituzioni.

Per questo rivolgiamo un appello a tutti gli amministratori chiamati al voto affinché sostengano la sua candidatura. Siamo convinti che la sua elezione rappresenterebbe un valore aggiunto per l’intera Provincia di Lecce e contribuirebbe a rafforzare un’istituzione che deve tornare ad essere sempre più vicina ai Comuni.

Grande Lecce, con l’unità dei suoi otto consiglieri comunali, conferma ancora una volta di voler essere una forza politica capace di fare sintesi, assumere posizioni chiare e sostenere candidature di qualità nell’interesse esclusivo del territorio. La compattezza con cui sosteniamo Claudio Dell’Anna è il segno di una visione condivisa e della volontà di continuare a costruire una rappresentanza forte, credibile e radicata nelle esigenze delle comunità locali”.