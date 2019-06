LECCE – Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia, mette il dito nella piaga dell’occupazione pugliese: “I dati sull’occupazione al sud, soprattutto per la Puglia, sono disarmanti: a dieci giorni dalla conferenza stampa in cui il governatore Michele Emiliano gridava la sua soddisfazione per la realizzazione dell’84% del suo programma, Eurostat ci classifica al quinto posto tra le Regioni in Europa con il tasso di occupazione più basso. E qui, adesso, non si tratta più di opposizione politica ad una sciatta gestione della cosa pubblica: sono i dati a dire che in Puglia non c’è una pianificazione occupazionale valida; è necessario cambiare registro, perché qualcosa nel governo Emiliano non ha funzionato, e non da ieri ma da anni. Sarebbe infatti interessante comprendere quali siano stati i risultati di tutte quelle misure in favore dell’occupazione giovanile adottate negli anni dalla Regione -anche con l’impegno di risorse pubbliche- e tanto pubblicizzate; di certo avranno ottenuto un grande ritorno mediatico utile -evidentemente- solo alle passerelle politiche.

Registriamo per l’ennesima volta la posizione in lista nera per uno dei temi fondamentali per la crescita regionale, non ci resta che appellarci all’umiltà del presidente chiedendogli di ammettere un fallimento che oggi è sotto gli occhi di tutti”.