Tragedia in un’azienda di logistica: morto un uomo di 69 anni

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LECCE – Una notizia inattesa e terribile è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, quando un uomo di 69 anni, M.C., è stato trovato privo di vita all’interno di un’azienda di logistica situata in via San Nicola a Lecce.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima si trovava all’interno di un capannone industriale impegnata in alcuni lavori di manutenzione su un’imbarcazione. La dinamica dell’accaduto è ancora al centro degli accertamenti da parte degli investigatori, anche se l’ipotesi prevalente sarebbe quella di un tragico incidente.

Il 69enne infatti, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava su una scala utilizzata per le operazioni di manutenzione e la perdita di equilibrio avrebbe provocato la caduta risultata fatale.

Saranno ora gli ulteriori rilievi e gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione le cause del decesso e l’esatta dinamica della tragedia.