Pizzuto ancora sindaca a Monteroni. Valentina Avantaggiato a Melpignano e a Porto Cesareo trionfa Schito

MONTERONI – Mariolina Pizzuto conquista il secondo mandato alla guida di Monteroni con una vittoria netta, superando il 64 per cento dei consensi e confermandosi una delle amministratrici più forti del panorama salentino. Esplode la festa in città, con la prima cittadina che gira in Ape. La sindaca uscente, espressione del movimento Io Sud legato ad Adriana Poli Bortone e sostenuta da una parte di Fratelli d’Italia e della Lega, ha chiuso la partita già al primo turno, imponendosi in modo netto sugli avversari.

In una competizione considerata strategica anche per gli equilibri interni al centrodestra salentino, Pizzuto è riuscita a consolidare il consenso costruito durante il primo mandato, trasformando la campagna elettorale in una sfida sulla continuità amministrativa e sulla stabilità politica. I numeri parlano chiaro: oltre 4.900 voti e una percentuale superiore al 64 per cento che le consentono di archiviare rapidamente la pratica elettorale e di blindare la maggioranza in consiglio comunale.

Alle sue spalle si è fermato Massimo Bellini, avvocato ed ex vicesindaco dell’amministrazione guidata da Lino Guido, che ha raccolto poco meno del 29 per cento dei voti, senza però riuscire a impensierire realmente la sindaca uscente. Più distante Ernani Favale, ingegnere sostenuto dall’area di centrosinistra, che si è attestato attorno al 7 per cento. Il risultato assume un significato ancora più rilevante perché arriva al termine di mesi segnati da tensioni politiche, tentativi di costruire un fronte alternativo e divisioni interne allo stesso centrodestra. Nei mesi scorsi una parte dell’area conservatrice e civica aveva infatti cercato di costruire una candidatura unitaria contro Pizzuto, senza però riuscire a trovare una sintesi politica credibile. Alla fine la frammentazione degli avversari ha favorito ulteriormente la sindaca uscente, che ha trasformato il voto in una prova di forza personale e politica.

A Monteroni, comune da circa 14mila abitanti considerato uno dei centri più importanti dell’hinterland leccese, il successo di Mariolina Pizzuto viene letto anche come un segnale politico per l’area vicina ad Adriana Poli Bortone, che continua a rafforzare la propria presenza nei territori attraverso reti civiche e amministrative sempre più radicate. Un’affermazione larga, costruita senza necessità di ricorrere al secondo turno, che consegna alla sindaca uscente altri cinque anni di governo con una legittimazione elettorale ancora più forte rispetto al passato.

I RISULTATI A MONTERONI:

A Monteroni di Lecce trionfa Mariolina Pizzuto, che viene confermata sindaca con 4.942 voti pari al 64,44%. La candidata della lista “Forza Popolare” domina nettamente la competizione e conquista 11 seggi in Consiglio comunale.

Al secondo posto si piazza Massimo Bellini con 2.211 voti e il 28,83%, sostenuto dalla lista “Insieme”, che ottiene 4 seggi consiliari.

Terzo Ernani Favale con 516 voti pari al 6,73%, candidato della lista “In Cantiere”, che conquista un seggio.

Il totale dei voti espressi per i candidati sindaco è di 7.669.

COMUNE DI MELPIGNANO

A Melpignano la sindaca uscente Valentina Avantaggiato, sostenuta anche da Sergio Blasi, vince la sfida con Salvatore Colazzo, che è sostenuto anche da Ivan Stomeo: 258 i voti di scarto.

A Melpignano vince Valentina Avantaggiato, che conquista la carica di sindaca con 880 voti pari al 58,55%, sostenuta dalla lista “Progetto Comune”, che ottiene 7 seggi in Consiglio comunale.

Lo sfidante Salvatore Colazzo si ferma a 623 voti, pari al 41,45%, con la lista “Melpignano Comunità Futura”, che conquista 3 seggi.

Il totale dei voti validi ai candidati sindaco è di 1.503.

Complessivamente gli elettori erano 2.405, mentre i votanti sono stati 1.547, con un’affluenza del 64,32%.

Si registrano inoltre 20 schede nulle, 24 schede bianche e nessuna scheda contestata.

COMUNE DI PORTO CESAREO

A Porto Cesareo, uno dei paesi costieri con le spiagge più belle del salento, che ha 6500 abitanti d’inverno e 300mila d’estate, Fratelli d’Italia insieme a una lista civica, ha provato a riconfermare la sindaca uscente Silvia Tarantino, ma è andata male per il centrodestra. Il nuovo sindaco è Francesco Schito, ex candidato sindaco sostenuto da una lista civica.

I RISULTATI:

A Porto Cesareo il centrodestra viene sconfitto: vince Francesco Schito, che conquista la fascia tricolore con 2.180 voti pari al 52,89%, sostenuto dalla lista “La Rotta Giusta”, che ottiene 8 seggi in Consiglio comunale. La sindaca uscente, Silvia Tarantino, si ferma a 1.942 voti, pari al 47,11%, con la lista “Progresso Civico”, che conquista 3 seggi.