di Gaetano Gorgoni

BARI – Il gruppo dei popolari in Consiglio regionale chiede le dimissioni di Salvatore Ruggeri? C’è un ammutinamento nell’Udc regionale? Michele Emiliano risponde tranchant: “I popolari non so chi siano: ognuno esercita i propri diritti all’interno di un partito. Dopodiché la giunta è quella, non ha senso cambiarla per legittime questioni di equilibri interni”. Il presidente della Regione Puglia tira dritto: l’assessore al Welfare resterà al suo posto. Come anche Di Gioia, finché non sarà lo stesso assessore ad andarsene (il politico foggiano sembra aver avuto qualche proposta romana da parte della Lega”. “Sinceramente non avrebbe alcun senso un cambiamento della giunta a otto mesi dalla fine: se dovessero accadere dei fatti indipendenti dalla mia volontà, allora porrò rimedio – continua Emiliano – La maggioranza sta insieme. Non c’è problema. È l’anno delle elezioni e questo influisce. E fisiologico che ci siano dei lavori preparatori in vista della campagna elettorale. Purtroppo mi è successo altre volte, sia quando ero sindaco di Bari che quando mi sono candidato alla regione la prima volta. Nella maggioranza uscente, che pure era di centrosinistra, c’erano molte fibrillazioni. Ma non mi sembra che questa maggioranza sia a rischio.

Penso che loro vogliano solo sapere da me se sono disposto ad ascoltarli e sostenerli. Oggi abbiamo presentato risultati positivi in tutti settori e cercheremo di arrivare fino alla fine nella maggiore armonia possibile. La discordia non è tra le categorie che costruiscono il successo di un gruppo di lavoro. Noi, la discordia, onestamente, l’abbiamo sempre tenuto a bada”.