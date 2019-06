BARI – Massimo Cassano è salvo: il suo incarico all’Arpal non si tocca. Si scatenano gli attacchi dei pentastellati.

“L’arrampicata sugli specchi del Presidente Emiliano per giustificare la nomina di Massimo Cassano a commissario straordinario dell’Arpal non ha convinto neanche quello che resta della sua maggioranza. La mozione in cui si chiedeva il rispetto della legge approvata dal Consiglio la scorsa estate, con la revoca della nomina del commissario straordinario, è stata respinta con lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, segno che basta il semplice voto segreto per spaccare il centrosinistra. Come si può governare in questo modo una Regione?”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S Puglia .

“Non ci stancheremo mai di dire che la legge istitutiva dell’Agenzia prevede la figura del Direttore Generale e non quella del Commissario straordinario. Purtroppo però ormai siamo abituati al modus operandi di Emiliano: nominare come commissari uomini di sua fiducia che alla fine niente hanno di straordinario. Stessa cosa è accaduta per l’ASSET, dove si è andati avanti con un lungo e immotivato commissariamento, che dura da quasi due anni e quando è stato finalmente indetto l’Avviso pubblico per la nomina del nuovo Direttore Generale, sono stati dati appena 15 giorni di tempo per la presentazione delle candidature, coincidenti in gran parte con il periodo pasquale e con altre festività. Decisioni sicuramente utili per la prossima campagna elettorale, meno per i pugliesi che vorrebbero agenzie utili e non contenitori vuoti utili solo a distribuire poltrone”.

Il centrodestra è ancora più duro. L’intervento del gruppo di Direzione Italia (Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini) al risultato della votazione della mozione finita in parità (22 a 22) è sarcastico:

“Emiliano ha fatto una cassanata! Il presidente magistrato (in aspettativa) che ha fatto della legalità il suo core business da oggi, di fatto, autorizza tutti i pugliesi a non rispettare le leggi, ma a rifarsi a più generici principi generali.

“E che la sua sia stata una “cassanata” lo hanno capito anche alcuni suoi consiglieri di maggioranza che hanno votato la nostra Mozione su Massimo Cassano che non è passata per un solo voto. Quel 22 a 22 apparso sul tabellone ‘salva’ Cassano come commissario Arpal, ma boccia le scelte politiche di Emiliano che oggi si è arrampicato sugli specchi per giustificare una nomina che ancor di più, nel corso del dibattito in aula, è apparsa di stampo elettorale: l’Arpal è stata la ‘poltrona’ dove far approdare Cassano, per convincerlo a passare con il centrosinistra alla vigilia delle Europee e delle Amministrative. In cambio Cassano ha formato e presentato liste in alcuni dei Comuni dove si votava a favore dei candidati sindaci di centrosinistra. Emiliano, che si è presentato in aula solo oggi, ha non solo consentito che avvenisse tutto questo, ma oggi non ha saputo neppure indicare in virtù di quale articolo di legge ha potuto nominare Cassano commissario. Nella legge istitutiva dell’Arpal non c’è”.