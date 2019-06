COPERTINO – “Ci apparenteremo solo con i cittadini” – ha chiarito Sandrina Schito, prima che la Lega smentisse qualsiasi accordo con la sindaca uscente. Ma anche per De Giorgi non ci sono nuove alleanze in previsione. Così il buon risultato di Sangiorgi (che però è arrivato terzo tra i candidati a sindaco di Copertino) non avrà ulteriori sviluppi. Ci saranno accordi sottobanco o gli elettori del terzo candidato saranno lasciati liberi di decidere? Lo abbiamo chiesto al più votato delle amministrative 2019 di Copertino: Antonio Leo, fratello dell’assessore regionale Sebastiano Leo, che ha totalizzato 522 preferenze. “Copertino Bene Comune non darà alcuna indicazione di voto perché ha deciso di fare opposizione ferma, decisa e costruttiva a chiunque dovesse vincere il ballottaggio di domenica 9 giugno – spiega un comunicato diffuso in mattinata-

Non ci sono elementi differenzianti tra l’una e l’altra soluzione amministrativa.

La nostra è la scelta migliore in assoluto, condivisa dalla coalizione e dal nostro candidato Sindaco Salvatore Sangiorgi. Il nostro progetto, per poche centinaia di voti, non ha avuto la possibilità di misurarsi e nessun candidato tra Schito e De Giorgi può garantire sintesi del nostro programma, né gli stessi possono integrare il loro progetto col nostro. Convinti, pertanto, della bontà del nostro, molto meno di quello dei contendenti, chiediamo ai nostri elettori di valutare e scegliere in piena autonomia. Non possiamo essere corresponsabile di quello che altri faranno. A noi compete il controllo e la denuncia politica. Noi rappresenteremo i nostri elettori in Consiglio con il nostro consigliere neo eletto Antonio Leo, il più suffragato in città assieme alla nostra bellissima lista civica che fa politica dignitosamente e convintamente da più di un lustro”.

La sinistra a Copertino non ha trovato la quadra per correre unita. Questo è stato determinante, non crede? Di chi sono le colpe di questo mancato accordo?

“Non si può parlare di mancata quadra, ma di divergenze e di diversa visione politica. La divisione del centro-sinistra parte da lontano. Il Centrosinistra in questa competizione elettorale lo abbiamo rappresentato noi con il nostro programma di governo, un progetto politico autonomo che si è riconosciuto nella candidatura di Salvatore Sangiorgi. Altra parte è una coalizione costruita esclusivamente per le elezioni le cui contraddizioni si vedranno subito”.

Lei è stato il più suffragato in assoluto. Come saranno valorizzate queste preferenze se non si apparenterà con nessuno la sua coalizione d’origine?

“In modo semplice e democratico, facendo una opposizione presente, concreta e vigile. Sempre orientato al bene della città. Zero preconcetti ma timone dritto verso il bene del paese. L’opposizione, qualunque sarà l’esito del ballottaggio, sarà molto impegnata. Le prospettive, che si guardi da una parte o dall’altra non sono delle migliori”.

Cosa succederà al ballottaggio, lei lascerà i suoi tantissimi elettori liberi o darà un’indicazione informale? Chi sceglierebbe lei tra De Giorgi e Schito?

“Assolutamente si, abbiamo presentato, come coalizione, un progetto politico che non è approdato al ballottaggio, per questo lasciamo liberi i nostri elettori di scegliere quello che secondo loro è il meglio per il paese. Non scelgo nessuno dei due perché i programmi sono diversi dal nostro”.

Qual è il primo problema da risolvere a Copertino una volta che verrà eletto il sindaco?

“Sono diversi, partendo dai tanti ritardi accumulati in questi anni: PUG e DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO, Rilancio del commercio e della zona industriale come volani di sviluppo dell’economia locale, Rilancio del Turismo, maggiore attenzione al centro storico e al cimitero. Serve una riqualificazione delle periferie. Tutto questo è assolutamente prioritario”.

Lei ha avuto uno straordinario successo, ma la sua coalizione è arrivata terza: resterete uniti o il progetto è già archiviato?

“Il progetto politico che abbiamo presentato con Salvatore Sangiorgi, è frutto di un profondo lavoro di studio, realizzato collettivamente dalla coalizione sulla situazione copertinese.

Pertanto ha solide basi che ha trovato infiniti riscontri nella società copertinese. Un progetto politico che ha fondamenta solide che per noi rappresenta l’unico punto di partenza per rilanciare Copertino economicamente, socialmente e culturalmente”.