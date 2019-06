BARI – C’è un fronte unito, alternativo a Michele Emiliano e pronto a sfidarlo, che va da Vendola a Michele Laforgia, da Dario Stefano alla renziana Teresa Bellanova. Dopo aver pensato al senatore otrantino e dopo aver vagliato una serie di nomi, si pensa a una donna, corteggiata dal presidente della Regione Puglia (che con un incarico all’Aress avrebbe voluto neutralizzarla): si tratta di Elena Gentile, ex europarlamentare (non eletta per i 400 voti che hanno riacceso la polemica su Di Gioia) ed ex assessore della giunta Vendola. La settimana scorsa questa pasionaria del Pd ci ha concesso un’intervista in cui traspariva tra le righe la sua voglia di lanciare una sfida a Emiliano partendo da un’analisi obiettiva e critica di quello che è accaduto negli ultimi 15 anni, delle occasioni perse in campo dei rifiuti, sanità e formazione.

Alla domanda sulla sua possibile candidatura Elena Gentile ha detto: “Prima la discussione e poi la decisione di gruppo e individuale su chi si candida”. Le primarie si faranno, ma soprattutto serviranno a qualcosa, visto il dominio assoluto di Emiliano? C’è chi pensa, anche tra i nemici del magistrato barese, che non ci sia alternativa all’attuale governatore nel centrosinistra. “Le primarie dovrebbero essere un passaggio serio sulle idee, sui programmi e sulla visione – spiega Elena Gentile – Io non giustificherei l’assenza momentanea di proposte alternative a Emiliano, ma parlerei di obiettivi non concretizzati, come quello di sostenere l’agricoltura pugliese: rischiamo il disimpegno dei fondi dello sviluppo rurale. Si è pensato a costruire coalizioni con pezzi vaganti del centrodestra, invece di dare risposte serie. Bisogna ricostruire una visione di sviluppo e crescita, insieme ad altre regioni del Mezzogiorno: una visione europea”.

Tra i sostenitori di Emiliano c’è chi vede positivamente questa sfida: “In questo modo, con la partecipazione alle primarie dei renziani e dei vendoliani, il centrosinistra si ricompatterà” – spiega Ernesto Abaterusso. Le consultazioni di base potrebbero essere programmate tra ottobre e novembre.

Gaetano Gorgoni