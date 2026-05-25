Casarano e Tricase al ballottaggio, il voto si sposta a giugno: sfide aperte e alleanze da ricostruire

SALENTO – Le urne non bastano a decidere i nuovi sindaci di Casarano e Tricase, due dei comuni più importanti chiamati al voto in questa tornata amministrativa. Saranno i ballottaggi di giugno a sciogliere i nodi politici in due città attraversate da divisioni profonde, candidati multipli e alleanze spezzate, in un clima che conferma quanto il quadro locale sia ormai lontano dagli schieramenti tradizionali.

A Tricase il rischio di un secondo turno si è trasformato in realtà al termine di una corsa affollatissima con sei candidati in campo. La sorpresa arriva dall’affermazione di Andrea Morciano, sostenuto da tre liste civiche, che riesce a conquistare la vetta e si prepara ora alla sfida decisiva contro il sindaco uscente Antonio De Donno. Quest’ultimo, appoggiato da quattro liste, aveva tentato la riconferma puntando sulla continuità amministrativa, ma non è riuscito a chiudere la partita al primo turno. Restano invece fuori dalla corsa Vincenzo Chiuri, sostenuto da quattro liste con l’appoggio di Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e due civiche, oltre a Claudio Pispero, candidato di Fratelli d’Italia con una lista civica, Giovanni Carità con tre civiche e Vincenzo Errico con una sola lista. Adesso l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle trattative e sugli apparentamenti possibili, perché proprio gli esclusi potrebbero diventare decisivi nella sfida finale.

CASARANO – Scenario diverso ma altrettanto frammentato a Casarano, dove il centrodestra si è presentato spaccato e il voto ha certificato una forte polarizzazione attorno al sindaco uscente Ottavio De Nuzzo. Pur senza riuscire a evitare il ballottaggio, De Nuzzo ha comunque scavato un solco netto sugli avversari, fermandosi attorno al 41 per cento e staccando di oltre dieci punti il secondo classificato. A contendergli la fascia tricolore sarà Marco Nuzzo, sostenuto dal Partito Democratico, dai Verdi e da alcune liste civiche, che ha raccolto circa il 29 per cento dei consensi. Più indietro Laura Parrotta, ex vicesindaca vicina all’area politica dell’onorevole Pagliaro, ferma al 15 per cento, mentre Luigi Anastasia, sostenuto da GenerAzione Casarano, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, si è attestato attorno al 12 per cento. Anche qui il secondo turno si annuncia tutto da giocare, soprattutto sul terreno delle convergenze politiche e dei voti da recuperare tra gli elettori rimasti senza candidato. Dopo settimane di tensioni, divisioni e campagne elettorali durissime, Casarano e Tricase dovranno aspettare il secondo turno.