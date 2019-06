PUGLIA – Ricominciano da lunedì 1° prossimo gli incontri del ciclo di tre workshop che si svolgono a Bari, a Foggia, a Brindisi e Taranto e a Lecce, finalizzati a trasferire indicazioni e suscitare sollecitazioni per favorire e sviluppare negli enti pugliesi la consapevolezza e la necessità di costituire reti territoriali per convergere verso l’accreditamento al Servizio Civile Universale.

Prendendo le mosse dalla “Casa della Partecipazione” della Regione Puglia, nella Fiera del Levante di Bari, la scorsa settimana si sono svolti i primi incontri condotti con tecniche partecipative che permettono un buon grado d’interazione tra i partecipanti e il raggiungimento di un sempre maggior livello di consapevolezza sulle caratteristiche organizzative e strutturali richieste per l’accreditamento al Servizio Civile Universale e una riflessione più consapevole sui soggetti attivi e significativi sui territori.

I workshop ricominciano lunedì prossimo, dalle 9:30 alle 18, nella sede di rappresentanza della Regione Puglia a Brindisi, in via Tor Pisana 120 . Martedì 2 luglio, negli stessi orari, nella Sala della Regione Puglia in via Alessandro Volta 13 , a Foggia. Mercoledì 3 Luglio, si torna alla “Casa della Partecipazione” nella Fiera del Levante di Bari. Giovedì 4 Luglio è la volta della sede di rappresentanza regionale a Lecce, in viale Aldo Moro 52 .

Il Servizio Civile è un’occasione importante per la crescita dei giovani e lo sviluppo di azioni significative sul territorio; l’accreditamento al SCU è l’opportunità per non disperdere l’esperienza accumulata e cogliere l’occasione che questa nuova sfida, seppur complessa, pone; è necessario, però, cambiare passo rispetto al passato e attraversare questo processo con maggiore consapevolezza, responsabilità, risorse ed energie, implementando con il territorio sempre maggiori connessioni e condivisioni sia negli sforzi che nelle opportunità da mettere in campo.

Affinché il percorso possa raggiungere gli obiettivi e contribuire a rafforzare e migliorare il sistema del SCU, gli uffici regionali del Servizio Civile della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale, che gestiscono gli incontri in collaborazione con il raggruppamento temporaneo d’imprese costituito dalla cooperativa sociale il Melograno di Benevento, la Profin Service srl di Bari e la società di studi economici Nomisma di Bologna, raccomandano una partecipazione completa e attiva per l’intero ciclo che terminerà con la terza serie di incontri nella settimana 8-11 luglio.