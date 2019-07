di Marcella Negro

LECCE – Si chiama “The Shining of Shings. dedicated to David Sylvian” il progetto discografico d Serena Spedicato e Nicola Andrioli, prodotto da Dodicilune con il sostegno di Puglia Sounds record, che sarà presentato questo sabato 20 luglio, ore 21, ingresso 15 euro, nel chiostro della Biblioteca Nicola Bernardini del Convitto Palmieri di Lecce, nell’ambito della rassegna Muse Musei Musiche in collaborazione con Festinamente.

Il disco dedicato allo strumentista, compositore e autore di musica sperimentale, David Sylvian, uno straordinario vocalist dal timbro originale e pulito, caldo e profondo, nasce dall’idea di riprendere e approfondire alcuni elementi tratti direttamente dalla produzione artistica dell’artista britannico.

L’intreccio dialettico e creativo del disco – che ospita anche le note di copertina del sassofonista Roberto Ottaviano – è affidato alla voce elegante della cantante leccese Serena Spedicato, al pianismo sapiente e raffinato di Nicola Andrioli, pugliese d’origine ma da anni residente in Belgio, anche autore degli arrangiamenti originali appositamente scritti per questa produzione, al ricercato suono del trombettista scandinavo Kalevi Louhivuori e al profondo spessore poetico del percussionista Michele Rabbia. Attraverso la libera espressione del linguaggio dei quattro musicisti, il disco fruga e ricerca quel fil-rouge che avvicina l’opera di Sylvian alle atmosfere aperte, intime e rarefatte del jazz europeo, esalta le caratteristiche “nascoste” nei suoi viaggi sonori e le tramuta in una rilettura musicale con un sigillo personale che esalta il significato stretto e spirituale dei suoi testi, delle sue melodie e delle sue armonie. Il suono del disco è frutto del lavoro di Stefano Amerio presso Artesuono Recording Studios. La foto di copertina è di Giacomo Rosato.

Dopo l’anteprima leccese il tour proseguirà nella Casa Cava di Matera (23 luglio ore 21 – ingresso 8 euro, in collaborazione con Onyx Jazz Club Matera, con introduzione di Alceste Ayroldi) e proseguirà a Palazzo Pesce a Mola di Bari (24 luglio ore 21 – ingresso 10 euro), a Presicce per l’ Hypogeum Jazz Festival (25 luglio ore 21 – ingresso libero), ad Andria per la rassegna JazzIn (27 luglio ore 21 – ingresso libero con contributo) per concludersi in Piazza San Giovanni a Giuliano di Lecce per la rassegna Leuca per voi (28 luglio ore 21 – ingresso libero) promossa dall’Associazione culturale non profit Lampus con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Castrignano del Capo.