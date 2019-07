LECCE – Professionalità e dedizione al lavoro sono i punti cardine del grande successo di Baby Angel Music s.r.l. ed Elisabetta Macchia, ideatrice e direttrice artistica di Music Maze Lab, che da oggi uniranno le reciproche competenze collaborando per segnare alti preziosi punti nel mondo dell’editoria e della discografia.

Una collaborazione vincente che già ha portato a proficui accordi editoriali per giovani autori, tra i quali Carol Cirignaco, Matteo Maniglio e Laura Petrucci.

Music Maze Lab è una realtà ben radicata sul territorio che grazie ad un prestigioso corpo docente e corsi di editoria e discografia formano professionisti di alto livello dando a giovani musicisti, cantautori, autori e compositori gli strumenti necessari per affrontare al meglio il variegato mondo dello spettacolo.

Music Maze Lab accoglie i giovani artisti in un ambiente stimolante in cui potranno confrontarsi e crescere grazie a lezioni e incontri tenuti non solo a Lecce, ma anche in altre città del Sud Italia.

Dal canto suo, Baby Angel Music, che nella collaborazione coinvolge anche Enrico “Kikko” Palmosi, conferma la volontà chiara e più volte manifestata, di puntare su giovani talenti come protagonisti di una nuova società.

Grande soddisfazione per Max Moroldo, amministratore delegato di Baby Angel Music, che ha dichiarato: «Ho avuto l’onore e la fortuna di partecipare a un concorso del Music Maze Lab e sono rimasto talmente colpito dalla quantità di giovani talenti presenti, che ho subito proposto ad Elisabetta una collaborazione a 360 gradi.»

Anche Elisabetta Macchia conferma quanto espresso da Max Marolo: «Ho sempre sperato, ma anche preteso, che il mio duro lavoro desse i suoi frutti. È arrivato quel giorno. Ho incontrato una persona “pazza” come me che potrà finalmente dare voce a tutti i ragazzi che da anni sto cercando di far crescere ed emergere. Quest’accordo è un’opportunità unica ed esclusiva, importante per la cultura musicale e contribuisce a qualificare la Puglia come una delle regioni all’avanguardia nel panorama dalle formazione artistica e manageriale, oltre ad essere terra natia di famosissimi musicisti, cantautori ed artisti.»