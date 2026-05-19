Tutto pronto per la 9^ edizione della “Urban Trail Leuca” tra centinaia di runners

LEUCA (Lecce) – Conto alla rovescia alla nona edizione della “Urban Trail Leuca”. La manifestazione valida come settima prova del progetto Cross, Trail & Mountain Running 2026, si svolgerà domenica 24 maggio a Santa Maria di Leuca con i patrocini di Regione Puglia, Pugliapromozione e i comuni di Ugento e Castrignano del Capo. La gara di livello “Bronze” è organizzata dall’Atletica Capo di Leuca Asd presieduta da Eleonora D’Amore ed è indetta dalla Federazione italiana di atletica leggera. Alla competizione gareggeranno le categorie Esordienti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master. Il percorso misto sarà caratterizzato da un tracciato di 10,1 chilometri con un dislivello di 184 metri tra asfalto, sentieri, sabbia e scalinate. Una manifestazione tra mare e natura che renderà la gara avvincente ed emozionante dalla partenza sino al traguardo. L’evento sarà uno spot per la valorizzazione e la promozione del territorio che trainerà il turismo sportivo favorendo il processo di destabilizzazione. Il raduno degli atleti per il ritiro dei pettorali è previsto alle 8 in via Cristoforo Colombo, in attesa della partenza che scatterà alle 9.30 in via Doppia Croce. Non mancheranno i punti ristoro e l’assistenza medica, affinché la gara possa svolgersi regolarmente ed in massima sicurezza. A margine della corsa, che si snoderà sul percorso nuovo e più veloce, si terrà la ricca cerimonia di premiazione nell’ambito di un evento sportivo che concentrerà l’eccellenza italiana della specialità del trail. L’anno scorso trionfarono Antonino Maggisano della Asd Marathon Cosenza e Silvana Iania della Free Runners Molfetta.