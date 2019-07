LECCE – Alfredo Prete e Dr. Francesco De Giorgio (rispettivamente Pres. p.t. Camera Commercio di Lecce e Segretario generale dello stesso Ente) replicano, punto per punto all’intervento di Roberta Mazzotta del 12 luglio scorso (in cui era stata comunque inserita la replica che era emersa nel dibattito in giunta). Per meglio specificare la loro posizione e difendere la loro immagine dagli attacchi, i vertici della Camera di Commercio hanno deciso di preparare in questi giorni una replica puntuale

“‘La polemica scatenata’ (per utilizzare le parole dell’articolista) dalla Dott.ssa Roberta Mazzotta (che dovrà comparire innanzi al Tribunale monocratico di Lecce, I sezione penale, in data 26.03.20 imputata di diffamazione aggravata a danno di Prete Alfredo, Pres. p.t. della Camera di Commercio) è pretestuosa ed infondata.

Nessun ‘aumento’ è intervenuto nella retribuzione accessoria del Segretario Generale della Camera di Commercio di Lecce e nessun atto per prevedere tale incremento è stato mai proposto o adottato. Detta retribuzione accessoria resta fissata al valore definito con delibera della Giunta camerale n.68 del 22.06.2016, in sede di attribuzione dell’incarico al dott. Francesco De Giorgio, già Segretario generale della Camera di commercio di Taranto.

Nessun ‘colpo di mano’, quindi, da parte del medesimo Segretario Generale, tenuto conto che detta retribuzione di posizione fissata nel 2016, con la deliberazione sopra citata, è stata definita in data antecedente all’immissione nelle funzioni ed è rimasta invariata fino ad oggi, nonostante i diversi incarichi inizialmente attribuiti al medesimo e quelli ulteriori, a titolo onorifico, assegnati successivamente.

Nessuna variazione è stata apportata al Fondo dei dirigenti nella riunione della Giunta camerale dello scorso 12 luglio 2019, visto che l’argomento all’ordine del giorno era la delibera di proposta di aggiornamento al Preventivo 2019, nella cui Relazione illustrativa (a disposizione di tutti i componenti della Giunta), redatta ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n. 254/2005 e dell’art. 4 D.M. del 27.03.2013, era chiaramente evidenziato (a pag. 5 del documento) che l’unico incremento delle voci di spesa del personale era riferito alla variazione pari ad euro €.13.017,10, prevista in applicazione dell’art.1 comma 440 lettere a) e b) L. 30.12.2018 n.145, (Legge di Bilancio 2019) ai fini della corresponsione dell’elemento perequativo una tantum ed indennità di vacanza contrattuale a tutto il personale previsto dalla norma.

Sull’argomento portato imprudentemente ed in palese violazione ai regolamenti dell’Ente all’attenzione degli organi di informazioni da un componente statutariamente non legittimato a rappresentare la Camera, occorre inoltre distinguere due aspetti diversi : 1) la composizione della struttura retributiva dei dirigenti della P.A. (nel caso specifico, della figura di vertice nell’assetto dirigenziale di una Camera di commercio, così come previsto dall’art. 20 del Legge n. 580/93, a cui corrispondono le funzioni dei direttori generali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 2) la distinta determinazione del Fondo complessivo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell’intero Ente.

La struttura retributiva della dirigenza è, infatti, composta dalla retribuzione tabellare determinata dal corrispondente CCNL per le specifiche funzioni, a cui si devono sommare la retribuzione di posizione, determinata in relazione alle funzioni espletate (nel caso specifico determinata dalla Giunta camerale in euro 89.000 lordi su base annua sin dalla citata deliberazione n.68/2016, ben al di sotto della soglia media del sistema camerale italiano per quella corrispondente posizione), oltre all’eventuale retribuzione di risultato determinata sulla base dei meccanismi previsti dal sistema di valutazione della perfomance, con il supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Fondo del trattamento accessorio del personale dirigenziale a cui si fa riferimento è invece complessivo per tutte le figure dirigenziali di un Ente e finanzia esclusivamente la retribuzione accessoria (di posizione e di risultato); per la Camera di commercio di Lecce, tale Fondo per l’importo di euro 110.000 era stato provvisoriamente determinato per l’anno 2016 con la Determinazione presidenziale n.14 dell’11.12.2015 (successivamente ratificata dalla Giunta camerale) e successivamente ridotto sul piano contabile in euro 80.000 con deliberazione n.71 del 15.7.2016, parametrandolo ai soli mesi sei di presenza di un dirigente per evitare accantonamenti a debito in concreto non utilizzabili. Con delibera n.73 del 15.07.2016, sempre adottata dalla Giunta camerale, è stato definito il valore economico delle ulteriori posizioni dirigenziali non di vertice della Camera di commercio di Lecce.

Sia la prima determinazione provvisoria che il successivo aggiornamento tenevano, pertanto, conto (così come facilmente rilevabile dal contenuto dei medesimi atti) di una previsione legata alla possibile copertura dei posti di natura dirigenziale dell’Ente, tenendo conto dei periodi di permanenza nei relativi incarichi nell’arco temporale in questione. Tanto è rilevabile nei predetti atti, allorquando si fa riferimento ad una determinazione che per l’anno 2016 prevedeva la copertura della figura del Segretario generale solo a decorrere dal mese di giugno (cosa che poi si è verificata effettivamente con decorrenza dal 23 giugno 2016), essendo tale figura – per i mesi precedenti – coperta avvalendosi temporaneamente di apposita convenzioneper le funzioni di Segreteria Generale con altra Camera di commercio, in attesa della conclusione della procedura di selezione e designazione del nuovo Segretario Generale. Con l’andata a regime del 2017 ed una permanenza per l’intero anno il Fondo complessivo è stato provvisoriamente previsto in euro 160.000,00.

Quale ‘violazione di legge’ e, tantomeno, quale “ipotesi di reato” può essere individuata in atti che in maniera incontrovertibile,sono stati adottati a cavallo tra gli anni 2015 e 2016 e che, pertanto, non potrebbero di certo comportare la violazione di un Decreto legislativo successivo (il citato decreto ‘numero 75 del 2017’), a sua volta adottato il 25 maggio 2017 ed entrato in vigore il successivo 22 giugno 2017 (sic!) viene lasciato alla facile comprensione del lettore.

I successivi atti di approvazione del Preventivo (2017, 2018, 2019) e del Bilancio consuntivo (2017, 2018) della Camera di commercio sono stati regolarmente adottati, su proposta della Giunta, sempre dal competente organo, che nel caso degli Enti camerali, corrisponde al Consiglio camerale, previo parere favorevole dell’organo di controllo (il Collegio dei revisori dell’Ente che si ricorda, per le Camere di commercio, è composto per legge dai rappresentanti designati dai corrispondenti Ministerivigilanti dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e dalla Regione Puglia); dai suddetti atti non emerge alcun incremento nella retribuzione accessoria della figura del Segretario generale, semmai si rileva la previsione del Fondo del trattamento accessorio della dirigenza determinato su base annua e pari a 160.000 come già ricordato. E pensare che, proprio in ossequio al principio dell’Amministrazione trasparente, bastava consultare l’apposita sezione del portale istituzionale dell’Ente per ricostruire quanto ora si è costretti a chiarire, evitando ricostruzioni artificiose, capziose ed ingannevoli della realtà.

La ricostruzione dei fatti palesemente falsa ed erronea e la modalità al di fuori delle regole con cui è stata rappresentata costituisce, ancora una volta, un segno tangibile della chiara volontà di nuocere all’immagine dell’Ente e a quella di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, con finalità di delegittimare e denigrare la sua azione”. I vertici della Camera di Commercio si riservano di passare alle nuove denunce penali.