Iran, Stefanazzi: Mercoledì 27 maggio conferenza stampa a Montecitorio su repressione donne e studenti

“Si terrà mercoledì 27 maggio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso la Sala Stampa di Palazzo Montecitorio, la conferenza stampa organizzata dal deputato Claudio Stefanazzi dal titolo “La repressione del regime iraniano contro le donne e gli studenti: una testimonianza.”

All’iniziativa parteciperanno Tania Minaei, giovane attivista per i diritti delle donne in Iran, giunta in Italia attraverso un corridoio umanitario organizzato dal Ministero, Jamil Hosseinpanahi, rifugiato iraniano e attivita per i diritti politici e civili, Anna Caputo, Responsabile Immigrazione Arcipuglia e Referente accoglienza della Commissione Nazionale Immigrazione Arci e Paolo Paticcho, responsabile dell’istituto culture mediterranee della provincia di Lecce.

«Quello che accade in Iran non può rimanere ai margini del dibattito parlamentare», ha dichiarato Stefanazzi. «Le donne iraniane, e con loro intere generazioni di studenti e giovani, subiscono una repressione sistematica da parte di un regime che nega loro i diritti più elementari. Portare questa testimonianza in Parlamento è un atto dovuto: le istituzioni democratiche hanno la responsabilità di dare voce a chi lotta per la libertà e di non voltarsi dall’altra parte.»