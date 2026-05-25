“Bancarotta per 2 milioni di euro e truffa aggravata”: a processo imprenditori e consulente del lavoro

CARMIANO (Lecce) – Tutti a processo eccezion fatta per un undici imputati che ha patteggiato 2 anni di reclusione. Questo l’esito dell’udienza preliminare, davanti al gup Angelo Zizzari, nell’inchiesta per truffa e bancarotta che ha coinvolto la società Media Copy srl, azienda con sede a Magliano che si occupava del commercio all’ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio.

I neo imputati sono: Giovanni Chirizzi, 65 anni di Carmiano, che ha guidato la società dal settembre 2011 all’aprile 2023; Rodolfo Marchetto, 75 anni di Lendinara in provincia di Rovigo, subentrato nella gestione fino al giugno 2023 come socio unico e legale rappresentante e i legali rappresentanti di altre società, su cui conti sarebbero state distratte le somme di denaro: Antonio De Giorgi, 56 anni di Lecce, Ezio Antonaci, 58, di Casarano, Giuseppe Miccoli, 65, di Collepasso, Orazio Pizzuto, 68, di Monteroni, Luigi Tria, 57, di Foggia, Angelo Epifani, 44, di Lecce, e Michele Alegrino, 34, di Orta Nova in provincia di Foggia; Lucio Ruberti, 62 enne di Copertino, in qualità di consulente del lavoro (all’epoca dei fatti). Il solo Pasquale Gigante, 54, di Palagiano in provincia di Taranto, ha patteggiato la pena a 2 anni di reclusione

Gli accertamenti, coordinati dal sostituto procuratore Alessandro Prontera, sono stati condotti dai militari della Guardia di Finanza e ha interessato la società dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale Civile di Lecce il 19 maggio 2023. Il giro d’affari si sarebbe ramificato anche a Pescara, Monza, fino in Belgio e Bulgaria. L’indagine, condotta dalla curatela fallimentare, avrebbe fatto emergere una serie di operazioni finanziarie sospette soprattutto con riferimento ai bonus edilizi.

Secondo quanto ricostruito l’azienda in questione, dal 2009 al 2023 ha avuto tre rappresentanti legali, con l’ultimo in carica da aprile a giugno 2023 al solo scopo di trasferire l’azienda in Bulgaria, senza compiere alcun atto gestionale. Dalle verifiche della Guardia di Finanza sarebbero quindi emerse la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di alcuni rappresentanti, omissione della consegna delle scritture contabili e dei libri sociali, ma anche operazioni finanziarie sospette, con uscite di denaro poco prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. E infine, la compravendita di autoveicoli tra il 2020 e il 2022.

I neo imputati sono assistiti dagli avvocati Ivan Paladini, Marzia Francesca Libetti, Davide Spiri, Mario Coppola, Ester Nemola. Giovanni Ianne, Matteo De Vergori, Silvio Giardiniero, Antonio Palazzo, Cristian Marchello, Luigi Sauro e Giovanni Montagna. Il processo si aprirà il prossimo 7 pttobre dinanzai ai giudici in composizione collegiale.