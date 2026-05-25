Lecce in serie A, Minerva: “Una salvezza storica che premia la passione e l’orgoglio di un intero territorio”

“Il Lecce resta in Serie A e l’intero Salento esplode in una gioia travolgente. Una salvezza conquistata al termine di una stagione vissuta con il fiato sospeso, che scrive una pagina indelebile nella storia calcistica e sociale della nostra terra”.

Con queste parole Stefano Minerva esprime il proprio entusiasmo e i più sentiti auguri all’Unione Sportiva Lecce per il raggiungimento dello storico traguardo della permanenza nella massima serie.

“Le strade colorate di giallo e di rosso, i cori, le bandiere e gli abbracci spontanei di migliaia di cittadini sono la testimonianza di quanto questa squadra sia un elemento identitario profondo per tutti noi”, continua Minerva.

“Un plauso e un ringraziamento sentito vanno al Presidente Saverio Sticchi Damiani. La sua guida equilibrata, la sua visione e l’amore viscerale per i nostri colori sono state anche il motore di questo successo. A lui ci lega una profonda stima e la consapevolezza che, sotto la sua direzione, il club ha saputo costruire un modello di gestione esemplare, capace di rendere orgogliosa un’intera provincia”.

“Il Lecce non rappresenta solo una realtà sportiva, ma è il simbolo del ‘Salento che non molla’, capace di lottare con dignità, coraggio e determinazione. Questa salvezza è una vittoria collettiva della società, che ha saputo guidare il club con lungimiranza; dello staff e dei giocatori, che hanno lottato su ogni pallone; e, soprattutto, di una tifoseria straordinaria, che non ha mai smesso di far sentire il proprio calore”.

“Mantenere la Serie A significa continuare a portare il nome del Salento sui palcoscenici più prestigiosi, con un ritorno straordinario in termini di orgoglio, visibilità ed economia per tutto il territorio. Oggi festeggiamo una bellissima storia d’amore sportiva che si conferma tra le grandi del calcio italiano. Auguri al Lecce, la festa è appena cominciata!”, conclude Minerva.