Affluenza in calo nei 21 comuni salentini: alle 15 ha votato il 64,80%, quasi tre punti in meno rispetto alla precedente tornata

LECCE – L’affluenza nei 21 comuni della provincia di Lecce chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali resta sotto i livelli della precedente tornata elettorale. Alle 15 di oggi, con 185 sezioni scrutinate su 196, la media complessiva provinciale si è fermata al 64,80%, contro il 67,09% delle ultime amministrative, con un calo di oltre due punti percentuali che conferma un trend di partecipazione più debole già emerso nelle rilevazioni di ieri sera. Tra i centri con la maggiore partecipazione spicca Castro, che raggiunge l’84,91%, migliorando anche il dato precedente dell’84,17%. Molto alta anche l’affluenza a Calimera, dove ha votato il 76,17% degli aventi diritto contro il 78,48% della scorsa tornata, mentre Maglie si attesta al 70,63%, in flessione rispetto al 72,08%. Numeri sostenuti anche a Porto Cesareo con il 71,06% rispetto al precedente 73,28%, e a Uggiano La Chiesa che arriva al 71,51%, ma in netto calo rispetto al 74,37%.

Ad Arnesano si registra il 68,06% contro il 73,76% delle precedenti comunali, mentre Corigliano d’Otranto si mantiene sostanzialmente stabile con il 68,65% rispetto al 68,39%. Martano sale leggermente dal 67,61% al 69,70%, rappresentando uno dei pochi casi di crescita dell’affluenza insieme a Ruffano, che passa dal 58,46% al 60,12%, e Gagliano del Capo, che scende meno drasticamente attestandosi al 54,75% rispetto al 57,22%. A Gallipoli ha votato il 62,90% degli elettori, in diminuzione rispetto al 65,12% precedente, mentre Casarano si ferma al 59,80% contro il 61,91%. A Cutrofiano il dato raggiunge il 65,72%, sotto il 68,26% dell’ultima consultazione. Calo evidente anche a Monteroni di Lecce, dove l’affluenza passa dal 70,77% al 67,17%, e a Melpignano, che perde quattro punti fermandosi al 64,12% rispetto al precedente 68,14%.

Più marcata la discesa nei comuni del basso Salento. Presicce-Acquarica si ferma al 54,07% contro il 55,97%, Racale crolla dal 65,74% al 54,91%, mentre Sogliano Cavour registra uno dei dati più bassi: 69,37% contro il 74,69% della precedente tornata. Anche San Pietro in Lama cala sensibilmente dal 76,44% al 73,17%. A Tricase, altro comune osservato speciale di questa tornata, l’affluenza alle 15 si attesta al 67,70%, praticamente in linea con il precedente 68,63%. Restano invece ancora incompleti i dati di Caprarica di Lecce, dove non risultano chiuse tutte le sezioni e non è disponibile il confronto storico ufficiale. Il quadro generale, comunque, racconta di una partecipazione meno intensa rispetto al passato in gran parte dei comuni chiamati al voto, con poche eccezioni e un elettorato che, almeno fino al pomeriggio, sembra aver risposto con minore entusiasmo rispetto alle precedenti amministrative.