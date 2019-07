Usare lo sport per creare momenti di condivisione e inclusione: è l’idea dell’associazione Sportiva Dilettantistica Master Camp Salento, nasce dall’intuizione di 3 amici e allenatori di pallacanestro, con differenti età ed esperienze tecniche, Sandro Laudisa, Gianvito Guadalupi e Daniele Michelutti. Fare sport insieme e insegnare a includere anche i diversamente abili, che possono raggiungere performance straordinarie, oltre a fare grandi progressi nella socialità. I tre allenatori hanno realizzato dei Camp estivi e degli eventi di sport capaci di far vivere momenti sportivi indimenticabili e di divertimento a tutti i ragazzi. Lo sport è maestro di vita e tempra il carattere, oltre a insegnare a collaborare e a stare con gli altri.

Master Camp Salento per realizzare la sua mission di promozione culturale dello sport ha dato vita all’organizzazione di Camp specialistici di basket e di Tornei giovanili di alto livello tecnico. Fondamentali i Camp per Disabili sia di calcio che di basket.

L’intento è quello di creare momenti di inclusione e di condivisione di sport e di vita tra ragazzi e persone diversamente abili, per una crescita reciproca sia a livello sportivo che a livello di socializzazione.

Anche per il 2019 il Master Camp Salento è stato un evento apprezzato da famiglie e sportivi. Circa 250 persone, tra ragazzi e genitori/familiari/accompagnatori dei partecipanti stessi, hanno affollato l’accogliente villaggio Jonio Club di Marina di Mancaversa.

Tre i gruppi di lavoro nelle 2 settimane:

camp specialistico di basket agli ordini di Daniele Michelutti , oltre che socio della Master Camp Salento, allenatore da 20 anni di serie A e quest anno vice allenatore alla Virtus Roma.

Camp superior agli ordini di Tedi DEVETAK, allenatore sloveno che in passato ha allenato innumerevoli giocatori finiti persino in NBA. Mentre

Camp di Baskin è stato guidato da Andrea DeAngelis, allenatore della lupo Baskin Pesaro. Gli abbiamo fatto qualche domanda sul valore dello sport e in particolare il basket e quanto possa scuotere coscenze sul tema dell’ inclusione.



Per il Coach Tevedak l’”Integrazione e inclusione sono parole che si usano in una società che cammina verso modelli nuovi, una società dove la diversità è inclusa in quanto parte integrante e non lasciata ai margini. Noi allenatori ma prima padri sentiamo di poter dare il nostro contributo.

Del resto quando si parla di disabilità sembra che ci sia l’idea di una società divisa in due parti: quella normale e quella diversa e sembra che tutto venga organizzato tenendo conto solo di questo paradigma”. “Non è l’inclusività al centro delle politiche della trasformazione del mondo, della società nella quale viviamo – spiega il mister – Per questo il Campus è rivolto ai giovani talenti, ma anche ai diversamente abili e relative famiglie: un orgoglio che viene dalla nostra visione della vita e del vivere quotidiano, che ci rimette in una condizione di normalità, di un vivere giusto, democratico, sano”.

La persona con disabilità è così definita in una società tecnocratica, fatta di gerarchie e di luoghi che definire umani è oggi veramente difficile. La disabilità mentale invece non è un problema di barriere architettoniche ma di barriere di natura sociale, barriere relative alla comunicazione, allo stare insieme e alla condivisione della propria esistenza. Per essere vicino ad una persona con disabilità mentale bisogna modificare il proprio approccio, imparare i suoi rumori, le sue modalità d’espressione che però non possono essere fonte di esclusione. Non aver paura della disabilità mentale è fondamentale.

I giovani che partecipano a questo evento passano moltissime ore sui campi, tra allenamenti volti al miglioramento tecnico individuale (mattina, pomeriggio e spesso anche la notte dopo cena, grazie ai campi illuminati) e gare per alzare la competitività e verificare i miglioramenti tecnici.

Sicuramente non son mancati momenti di divertimento extracampo (i ragazzi hanno vissuto la giornata al mare e persino al parco giochi acquatico dello Splash della vicina Gallipoli) e qui che nasce la sorpresa e la sensibilita’ di un giovanissimo ragazzo (Daniel Panico, che chiede il permesso al Coach Michelutti, ha preferito restare con i rgazzi diversamente abili, giocare e divertirsi con loro per sentire e vivere da vicino la loro gioia che diviene la sua e per questo viene premiato nella giornata odierna con la motivazione: sport integrazione e sensibilità. “Ci teniamo a sottolineare l’impronta tecnica che ha assunto ormai il Camp: chi partecipa ha la possibilità di migliorare il proprio bagaglio tecnico grazie alla presenza di allenatori qualificati ma anche per le ore passate sui campi (dai 2 ai 3 allenamenti al giorno suddivisi tra allenamenti tecnici tornei e gare di tiro).

Per il 2020 il progetto prevede la partecipazione di diversi giovani provenienti tutta Europa. Sponsor importanti hanno dato già dato la propria disponibilità a contribuire affinché il campus sia non solo limitato a 15 giorni, ma un mese con possibilità di allargare i confini del Salento per dare possibilità di un grande progetto di sport e inclusività. Hanno gia dato la propria adesione diversi sponsor importanti Istituzionali: Campus Città del Sapere Puglia, Università Unitelma Sapienza, Società di produzione, Cinematografiche british school, Scuola Eccellenza delle lingue, Università Unimeir Milano e saranno coinvolte le scuole e le Amministrazioni Comunali. Tra i protagonisti di questo evento AKKA-Q società di consulenza e progettazione bandi europei

Thalia Srl (Ismaele Film),

Accademia di Soccorso, con il suo leader, ingegner Mario Stigliano, che oltre ad aver aderito al progetto ha dato un contributo durante campus con lezioni di primo soccorso e disostruzione a tutti partecipanti, riscuotendo grosso successo.

